全球MBA课程排行榜 港三大院校亚洲最高

（联合早报网讯）英国《金融时报》公布全球工商管理硕士课程金融业发展（MBA for Finance）排行榜，美国史丹福大学商学院排首位，其次是美国哈佛大学和英国剑桥大学商学院。香港三大院校——香港大学、中文大学和科技大学商学院分别排名第12、14和16，撇除法国与新加坡合办的INSEAD（英士国际商学院，排名第6），是亚洲排名最高的3间商学院。

据明报报道，排行榜主要考虑课程的校友就业发展进度、财务金融行业校友和学生的多元化，以及财务金融学术研究表现。据排名机构2016年收集各校学生毕业3年后的薪酬数据，香港最高的是科大MBA，毕业生年薪达120万港元（下同），中大和港大MBA毕业生年薪分别为108.4万元和97.5万元，而全球最高薪的MBA毕业生来自史丹福大学，年薪达207.4万元。在毕业生薪酬增长率方面，香港最高的是中大MBA，毕业生薪酬较他们修读MBA课程前平均跃升132%，而港大和科大MBA毕业生薪酬增长率，则分别为114%和113%。

港大MBA毕业生有67%在金融业工作，比例是全球之冠，中大和科大的比率分别为44%和42%，排行第3和第5。

《金融时报》指出，在香港读MBA的非华裔学生如投身金融业，约一半毕业后会选择留在香港发展，而选择投身其他行业发展的毕业生，留港的只有不到三分之一。一名韩国籍毕业生表示，他在香港读书，是为了在香港找到工作，而来自中国大陆的学生，无论是否投身金融业，较多会选择返回大陆。

港大商学院表示，排名反映课程成功提升其全日制毕业生的就业能力，未来会继续加强与商界合作，提升课程吸引力。

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