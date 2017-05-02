200老知青五一香港遥祭亡魂

（联合早报网讯）5月1日劳动节，近200名来自广东的花甲、古稀老人在烈日之下，到香港最东端的东平洲，遥拜40多年前，在逃港期间丧身于大海、山谷的知青同伴。

据“香港01”报道，“忘记过去，等于背叛”是知青的格言，而这次行程的主旋律，则是希望这段被官方刻意冷处理的历史，能够获写入史册。然而不少知青十分唏嘘地表示，恐怕再过20年，这段历史再没有人会记得。

据报道，老知青们5月1日早9时许于大学站出发，在马料水1号码头登上渡轮，往东坪洲出发，前全国政协委员刘梦熊及资深时事评论员程翔这两名“资深老偷渡”也是今日活动的成员。一路上，他们侃侃而谈当年的历史，谈到当年如何从西线的深圳湾、中线的深圳梧桐山、东线的大鹏湾夜闯香港，说到当中的辛酸，一切都彷佛是过眼云烟，被迎面的海风一吹而散。纵使他们说来轻松，不少人却指当年在大陆经历的苦涩辛酸，至今仍历历在目。

负责统筹这次拜祭活动的陈先生表示，当年文革浩劫席卷神州大陆，使他失去升学机会。他1973年逃港，首次即告捷，并在东平洲着陆。不过，他回忆当晚的情景仍十分激动，“当时快将游到香港，知道即将成功，在漆黑的海水上回望大陆，想到或许今生今世再也没机会见到父母，泪水不其然地涌出眼框”。他表示，当年逃港者被当局指控为“投敌叛国”，直到大陆改革开放后，才敢回乡探亲。

随着众人陆续抵达位于石滩的拜祭现场，知青陈克治先生及已故著名报人金尧如之女金虹烈日当空下，分别用广东话及普通话念起沿用了三年的祭文。其余众人则先后在香炉上香、化宝，以祭亡魂。

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