中国哮喘患者3000万 死亡率远高于发达国家

（联合早报网讯）今天是第19个世界哮喘日，据了解，中国约有3000万哮喘患者，仅有四成(40.5%)患者病情得到控制，哮喘死亡率远高于发达国家。专家提醒，哮喘的治疗应尽早开始，要坚持长期、持续、规范、个体化治疗，切不可自行停药。

据新京报报道，今天上午，中国北京的首都医科大学附属北京世纪坛医院等北京三甲医院联合新探健康发展研究中心，举办哮喘主题宣传教育活动。

专家介绍，哮喘主要由遗传因素或过敏原、冷空气、呼吸道病毒感染等环境因素引起，患者多自幼发病，儿童哮喘需及早进行长期规范治疗，一般至少治疗3个月后再行评估，贻误治疗时机将影响生长发育，对患儿的肺部功能造成损害，并可能演变为成人终身呼吸疾病。

记者从活动中了解到，据估测，中国约有3000万哮喘患者，哮喘死亡率达36.7/10万，远高于发达国家。根据中国哮喘流行病调查的最新数据，仅有四成(40.5%)患者达到控制。支气管哮喘虽然不能“根治”，但是通过规范化的治疗可以实现临床控制。

哮喘有效控制包含两重含义：一是喘息、气急、胸闷、咳嗽等症状时刻保持有效的控制；二是有效预防哮喘急性发作、肺功能下降，降低死亡率。

哮喘的治疗应尽早开始，首选吸入疗法，要坚持长期、持续、规范、个体化治疗，切不可自行停药。强调哮喘急性发作有可能导致死亡事件的发生，患者应随身携带哮喘缓解药物(支气管扩张剂)并掌握基本的急救措施，降低哮喘急性发作引起的死亡风险。

专家还提醒，哮喘的控制目标除了减轻当前症状，更需要预防急性发作，因此需要长期规范用药，还应定期利用哮喘控制测试问卷(ACT)和呼气峰流速仪等控制工具监测哮喘控制水平，尽早实现哮喘控制达标。

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