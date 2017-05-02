中国五一楼市：一线观望 二三线火热

（联合早报网讯）在“限购”“限贷”“限价”“限售”并用的“四限时代”下，“五一”楼市或迎来最冷清的一个假期。

据新华社报道，中原地产最新数据显示，小长假前两日，北京商品房住宅签约84套，与2016年“五一”假期的807套成交量相比出现了明显下滑。不过，郑州则出现裹着被子连夜排队买房的现象。这意味着，在“五一”这一楼市推盘成交的重要时间点，不同区域楼市再次出现了明显的分化。

中原地产首席分析师张大伟表示，2017年的“五一”小长假有可能是最近4年的最低点，成交量可能少于2014年。从全国主要城市看，因为调控政策持续不断施压，一二线城市小长假的实际签约是2015年来最冷清的一个假期。

从近期来看，未限购区域正在成为投资者的投资目标。江苏省此前由331名相关专家参与调查、得出结论的最新报告显示，在热点城市楼市降温“退烧”的同时，三四线城市房地产市场趋于活跃。比如，镇江属于南京都市圈，楼市政策相对宽松。受调查者对镇江商品房价格预期，由一季度“缓和上涨”为主，转变为二季度“明显上涨”为主；南通、淮安的商品房价格以“稳中缓升”为主。

对于下一步政策，业内人士指出，一方面限购范围恐再度扩大，另一方面，政府将严格执行拿预售证必须开盘的政策，加大推盘量。此外，北京等地的房贷利率回归基准利率后，或有更多热点城市跟进提高贷款利率。

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