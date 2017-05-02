安徽省原副省长陈树隆被“双开”

（联合早报网讯）据中共中央纪委监察部网站消息，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对安徽省原副省长陈树隆严重违纪问题进行了立案审查。

据中新网报道，经查，陈树隆严重违反政治纪律和政治规矩，毫无政治信仰，世界观、人生观、价值观严重扭曲，既想当大官、又想发大财，长期利用职权和职务影响进行经商营利活动，大肆攫取巨额经济利益，将商品交换原则带入党内政治生活，政治问题和经济问题交织，严重破坏政治生态，对抗组织审查，长期搞迷信活动；违反中央八项规定精神，公款吃喝；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题；违反生活纪律和廉洁纪律，毫无道德底线，大搞权色、钱色交易，收受礼品、礼金，默许亲属利用其职务影响谋取私利；违反工作纪律，违规干预和插手市场经济活动及司法活动。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权，造成国家财政资金重大损失，涉嫌滥用职权犯罪。

报道称，陈树隆身为党的高级领导干部，政治上攀附、经济上贪婪、道德上败坏，严重违反党的纪律，并涉嫌受贿、滥用职权等犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予陈树隆开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

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