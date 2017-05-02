报告称中国农民工达2.8亿 月均收入3275元

（联合早报网讯）日前，中国国家统计局对外公布的《2016年农民工监测调查报告》（以下简称《报告》）显示，截至2016年底，中国农民工总量达到28171万人，比上年增长1.5%，增速比上年加快0.2个百分点。这也是2011年以来农民工数量增幅首次扩大。农民工月均收入达3275元。

据人民日报海外版报道，所谓农民工，是指户籍仍在农村，在本地从事非农产业或外出从业六个月及以上的劳动者。《报告》指出，2016年，中国农民工总量继续增加，增量主要来自本地农民工。本地农民工是指在户籍所在乡镇地域以内从业的农民工。在超过2.8亿农民工大军中，本地农民工为11237万人，比上年增长3.4%，增速比上年加快0.7个百分点，增量占新增农民工的88.2%。在外出农民工中，进城农民工13585万人，比上年减少157万人，下降1.1%。分区域对比，西部地区农民工人数增长最快，吸纳能力逐步增强。

依流动特点观察，外出农民工增速继续回落，跨省流动农民工继续减少。2011-2016年，中国外出农民工增速呈逐年回落趋势，增速分别为3.4%、3%、1.7%、1.3%、0.4%和0.3%。外出农民工占农民工总量的比重也由2011年的62.8%逐渐下降到2016年的60.1%。外出农民工中，跨省流动农民工7666万人，比上年减少79万人，占外出农民工的45.3%，比上年下降0.6个百分点。

《报告》指出，1980年及以后出生的新生代农民工已逐渐成为农民工的主体，占全国农民工总量的49.7%。在全部农民工中，有配偶的占77.9%，男性占65.5%，农民工仍以青壮年为主，但所占比重继续下降。从平均年龄看，2016年农民工平均年龄为39岁，比上年提高0.4岁。

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