中国杨氏太极拳嫡传人：谁都无法代表传统武术

（联合早报网讯）“这些年太极拳承担的社会属性要比竞技属性大得多，而专业从事竞技太极的人几乎没有。其实，当今任何一个人都无法代表传统武术，这样的挑战毫无意义。”今天（5月2日），杨氏太极拳第五代嫡传人杨斌在谈到近日发酵的“约战风波”如是说。



中新社报道，近日，综合格斗狂人徐晓冬和雷公太极掌门魏雷在成都的一场比武视频在中国互联网广泛传播，比赛开始不到25秒，魏雷便被击倒在地。与此同时，有关传统武术与现代搏击的争论也在此间发酵。

多位太极高手纷纷写下战书，向徐晓冬发起挑战，先有陈家沟太极拳，后有四川杨氏太极推手研究会长路行。就连曾经演绎过《太极张三丰》的影星李连杰也表态支持太极再战。

山西省武术协会副主席张希贵认为，传统武术目前都是业余的、民间的，受限于场地、器材、对手等，缺少实战修炼，而徐晓冬专攻散打，每天都在实战、对抗，两者之间没有可比性。

45岁的杨斌出生于武术世家，是杨氏太极拳第四代嫡传人杨振铎的次孙，现任国际杨氏太极拳协会副会长。在谈到近日被民众热议的“约架风波”，杨斌坦言，“这本身就是场不对等的比赛，也是场毫无意义的比赛。”

“太极拳在很长一段时间里都承担着更为广泛的社会属性，是大众健身的载体。但太极拳并不是不能竞技，只是当今的时代对太极拳的竞技属性没有太多要求，更没有对抗性质的太极比赛，而格斗则是一种纯竞技类的项目。从这个角度上看，魏雷和徐晓冬的比武本就不对等。”杨斌说。

杨斌坦言，近日也注意到很多门派向徐晓冬发起挑战，但这些比试都毫无意义。“无论是哪个门派，谁赢谁输，都无法说明什么，中华传统武术博大精深，不是一两场比赛就能代表。武术的本意在于强健体魄，并非一争高下。”

与此同时，当年“隔山打牛”的太极“大师”闫芳的早年视频又被翻出，再次引发民众对太极“真伪”的焦虑。

对此，杨斌坦言，太极拳既不可能有“隔山打牛”的“神功”，也不可能像徐晓冬说得那么不堪一击。数百年来，太极拳可以发展到全球多个国家，是因为它颐养性情、刚柔相济的属性深受各国民众欢迎。

杨氏太极拳是中国太极拳主要流派之一，起源于晚清，由一代宗师杨露禅及其子孙在陈氏太极拳的基础上发展创编。目前，在全球28个国家流传。2006年，杨氏太极拳列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

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