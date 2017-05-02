李明哲妻接受外媒专访 坚持“循正道”救夫

（联合早报网讯）台湾非政府组织（NGO）工作者、民进党前党工李明哲至今仍被中国大陆拘留。其妻李净瑜无法前往北京寻夫，坚定要"循正道"求援救夫。

李净瑜接受BBC中文网专访时提到，在救夫过程中，有所谓的"两岸掮客"李俊敏，拿着所谓李明哲的信件给她，笔迹是李明哲的，但内容"跟马晓光（国台办发言人）说的一模一样，‘我人很好、健康无虞、配合当局接受调查’“。她说，一看就知道信件是假的，"那里面没有跟我先生的任何一丝私人连结"。

她激动地说，为何李俊敏只说他是"台湾立委赖士葆的助理"，然后他就可以拿着代表中国官方，拿着信件告诉她"如果你怎样、你先生就不会怎么样"，她觉得"很离谱"。

李净瑜表示，她知道两岸的困境，但是这样的状态跟选择是完全扭曲了，就算李明哲最后被"私了"平安回来，陆方还是会给他随便安个罪名，然后被部分媒体指责"犯罪了才会被抓"。

她说："台湾的沟通机制停摆，任由一个中国掮客，拿着中国官方信件给我，叫我不要去北京。如果我接受李俊敏条件，那我置台湾人尊严于何顾，我置人道价值于何顾？"

她透露，每当夜深人静时也会陷入情绪，甚至胡思乱想，但是她依然相信乐观地持续走正道营救，才是唯一的方法。

李净瑜最后呼吁台湾政府，虽然有两岸停顿的难处，但或许可以经由第三国交涉等方法，去侧面协助。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅