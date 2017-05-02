杜特尔特登中国军舰 中方：政治互信提升

（联合早报网讯）菲律宾总统杜特尔特在当地时间昨天（1日）15时30分，率菲政府和军队官员，登舰参观正在菲达沃市访问的中国海军远航访问编队长春舰，这被认为是中菲关系持续变暖的最新信号。中国外交部发言人耿爽今天（2日）回应指，这体现了双方日益提升的政治互信。

中通社报道，耿爽表示，中方欢迎杜特尔特总统登临到访达沃市的中国海军军舰参观，这体现了双方日益提升的政治互信。中方愿同菲方一道，继续增进互信，妥善处理南中国海问题，不断深化务实合作，推动中菲关系持续健康稳定发展，造福两国人民。

耿爽说，去年在中菲双方共同努力下，两国关系实现全面改善，务实合作全面展开，在很多领域取得了有目共睹的成果，给两国人民带来了实实在在的好处，这充分证明，睦邻友好合作是符合两国和两国人民根本利益的正确选择。

此外，就东盟（亚细安）峰会主席声明关于南中国海的表述，耿爽表示，当前在地区国家的共同努力下，南中国海形势降温趋缓，呈现积极发展态势。中方愿与东盟国家一道，共同落实好《南海各方行为宣言》，深化海上务实合作，争取在协商一致的基础上早日达成“南海行为准则”共同维护南中国海和平稳定。

按照工作计划，今年上半年，中国和东盟国家将完成“准则”框架草案的磋商。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅