搏击狂人接受“各大门派”挑战 专家：或涉嫌违法

（联合早报网讯）近日，太极拳师雷雷败给MMA（综合格斗）教练徐晓冬的消息在中国传统武术界引发风波，多路武术门派下战书欲参与挑战。目前，徐晓冬已在社交账号宣布接受挑战，但此“约战”行为却被专家指出涉嫌违法。

中通社报道，4月27日，号称“MMA狂人”的徐晓冬和雷公太极掌门雷雷在成都的一场比武引发热议。比赛开始不到25秒，雷雷便被击倒在地。这场“秒杀”视频当晚播放次数破百万，并引发关于“中国传统武术还行不行”的热议，甚至功夫巨星李连杰也发视频参与其中。

此后，太极实战家、陈氏太极拳传人王占海，崆峒派弟子秦玉龙，广东梅花桩拳法研究会会长李尚贤，以及一不具姓名的杨氏太极拳传人纷纷向徐晓冬“下战书”。徐晓冬则于4月30日晚在社交账号宣布拿出120万（人民币，下同）奖金接受挑战。

按徐晓冬所言，他要在一个晚上连续战胜两至三位武林掌门人，才可为获胜。而比赛不戴任何护具，无限制规则，可以踢裆插眼等，10分钟内分出胜负，如未分出胜负则平局。

徐晓冬告诉媒体，他此番之所以接受挑战，目的在于“打假”，“我从没说过传统武术中没有真正的高手，我只是厌恶那些鱼目混珠的假把式，但是从我个人来看，传统武术从实战而言真的已经过时了，如果说其中有真的，也就1%。”据他描述，当下充斥各种比赛中的所谓武林门派，打的都是假拳，因为不敢得罪赛事主办方，这一事实才从未公之于众。

但中伦文德（太原）律师事务所的王跃飞律师表示，这种“约战”在法律上仍有争议。如果在此过程中导致了一方轻伤以上的损害结果，那就触犯了中国刑法234条，故意伤害罪的规定，“如果此前被击败的雷雷受轻伤以上，即使不报警，公安也将介入。”

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