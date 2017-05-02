港立法会通过迪士尼54.5亿港元扩建拨款申请

（联合早报网讯）香港立法会财委会以30票赞成、24票反对，通过香港迪士尼54.5亿港元（9.8亿新元）扩建拨款申请。“港迪园”将加入两个大型新园区《魔雪奇缘》（Frozen）及《漫威宇宙》（Marvel Universe），以抗衡去年开业的“沪迪园”（上海迪士尼）。

香港商务及经济发展局长苏锦梁今天坦言对拨款获通过感到高兴。他上周曾在会议上表示，迪士尼对注资方案的态度是“take it or leave it”，暗示港方若不接受就会拉倒扩建计划。

苏锦梁强调，迪士尼扩建是香港最重要的旅游基建项目，可为香港带来385至416亿港元经济效益，创造5000至8000个就业机会，至2025年“港迪园”每年入场人次，将达至900至930万。

“我相信经过议会辩论后，迪士尼明白香港人，特别是议员所提出的关注；而在讨论期间，已向迪士尼施加很多压力。”苏锦梁说，拨款通过可尽早让迪士尼将最好的留给香港，而港府会继续监察乐园营运。

“港迪园”扩展计划预计涉及109亿港元，原先港府承担53%成本，华特迪士尼分担47%，其后双方协议，港府注资的承担额以54.5亿港元为上限，迪士尼强调有信心可在预算内完成工程。

该扩建计划已提出五个多月，而在立法会辩论也超过20个小时，期间多名泛民议员“拉布”，“人民力量”议员陈志全更因不满财委会主席“剪布”，以粗言辱骂对方，“长毛”梁国雄则曾冲上主席台，其后被逐。

今天会议刚开始，支持拨款的民建联就提出，将表决时间由五分钟减至一分钟，以加快流程，并获通过。该党议员蒋丽芸更表示，即使亏钱仍要继续支持，因为“要重视香港的儿童权益”，他们均表示，最想去迪士尼。

刚退出新民党的田北辰就指出，一分钟与五分钟没分别，同样如同“丧钟”，批评迪士尼有恃无恐，把港府看成是“提款机”，港府则是举手投降，他认为港府绝对可以争取更有利的条件。

民主党议员林卓廷认为，迪士尼向港府开出的条款是“丧权辱港”，批评苏锦梁竟照单全收，要求港府重新谈判。

最后，财委会继续表决由泛民议员提出的多项临时动议，所有临时动议均被否决。拨款最终获通过。

“港迪园”扩建工程将于2018年至2023年进行，期间每年都会推出新元素以吸引旅客，工程完成后，乐园内的园区数目将由七个增至九个，而设施总数将由110项增至逾130项。

由于大陆访港游客人数下降，规模更大的上海迪士尼去年6月开门迎客，“港迪园”已连续两年出现亏损。

不过，在过去三天的“五一”假期，香港旅游发展局总干事刘镇汉说，整体访港人次上升了5%，其中大陆旅客上升3.7%。

部分大陆游客选择不住酒店或旅店，到外岛长洲露营。香港康文署因此和警方采取联合行动，在长洲泳滩巡逻，劝喻旅客离开，要求他们守法和尊重香港。

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