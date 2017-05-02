争取参与WHA 蔡英文再发推文向国际喊话

（联合早报网讯）世界卫生大会（WHA）本月22日将在瑞士日内瓦举行，台湾仍在等待邀请函。台湾总统蔡英文连续多日在推特上以英文向国际社会争取支持，今天（2日）又在推特分享台湾国际医疗卫生贡献数位摄影展的影片，并强调“台湾为世界各地数百万病人提供医疗援助——这就是台湾的故事”。

自由时报报道，蔡英文上周六透过推特发文指出，“不应以任何理由排除台湾参与WHA”；昨天则分享一则新闻，提到罗慧夫颅颜基金会及长庚医院日前赴越南举办唇颚裂义诊手术，短短两天内就协助完成35例手术。据了解，蔡英文以推特发文，向国际社会喊话，也是台湾参与WHA所採取的策略之一。

除推特外，蔡英文上周接受路透社专访时，主动提到WHA的议题，她强调台湾人民在健康与卫生上有参与WHA的需求，她同时向中国大陆喊话，“今年台湾能否参与WHA，是两岸关系上非常重要的指标”，如果大陆决策有所偏差，对两岸关系的影响将会很大。

在此关键期，台湾与美国上周共同主办“登革热、兹卡、屈公病鉴别诊断国际研习营”，邀请来自澳纽、日本、印度尼西亚、泰国、越南及海地等18个亚太及加勒比海地区国家，共35位官员及专家到台参加。美国在台协会（AIT）主席莫健特地赴台出席，他在开幕典礼致词时表示，美国支持台湾以观察员身分参与WHA。

虽然今年情势不乐观，台湾仍努力争取，并积极与友邦与友台国家密切联系，包括美国、加拿大、日本、法国、德国等国代表也会在日内瓦与世卫组织秘书处官员见面，表达支持台湾参与WHA的立场与台湾希望出席的意愿。

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