港媒：习近平把雄安新区交付徐匡迪

（联合早报网讯）香港《南华早报》今天报道说，中国国家主席习近平将实现雄安新区梦想的重任交付上海前市长、浦东发展重要推手徐匡迪。

中国4月1日宣布将在河北设立雄安新区，计划被形容是“千年大计、国家大事”，雄安新区地位更与深圳经济特区和上海浦东新区相提并论。

据央视当晚报道，徐匡迪今年2月曾随习近平到组成雄安新区的安新县和雄县视察。电视画面显示，他在当地现场考察时就站在习近平右边。徐匡迪后于新华社的访问中称，雄安新区一带“如同一张白纸”，能让习近平打造一座梦一般的城市。

《南早》解读说，徐匡迪在雄安新区中扮演的新角色，反映习近平倾向拥有一把摆脱部委和地方政府既得利益的声音。79岁的徐匡迪目前是京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席。

习近平选择徐匡迪成为其雄安新区事务首席顾问的原因不明，但报道指出，习近平可能在担任中共上海市委书记期间，见识到徐匡迪上世纪90年代末赋予上海的远见，即在2020年以前将该市打造成国际经济、金融、贸易、航运中心。

《南早》引述上海交通大学公共政策研究所所长顾建光说，因其个人经验、能力及广泛联系网，徐匡迪是主导雄安计划的理想人选，此外，他目前健康也良好。

徐匡迪曾于1995年至2001年间任上海市长，一度被视为上升中的政治新星及副总理人选之一，却在2001年末突然辞职。尽管官方的解释是当时64岁的徐匡迪因岁数太大而无法继续担任市长职务，但据传他被时任上海市委书记黄菊排挤。他后被调到中国工程院任党组书记、院长。

当年在上海与徐匡迪共事过的全国政协常委、上海市政协副主席周汉民说，徐匡迪是一个聪明、正直、对未来充满热情的人。

顾建光则说，浦东在徐匡迪当市长时发生了巨大变化；他对浦东发展亲力亲为、贡献巨大。例如上世纪90年代审批浦东机场计划时，徐匡迪就决定把机场容量设定在远超上海当年所需的水平。

在徐匡迪治下，上海居民人均居住面积增近一半，吴淞江污染、城市交通基建等问题也获得整治和改善。

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