傅莹：中美对朝立场不同 难解半岛问题

（联合早报网讯）中国资深外交官傅莹本周撰文指出，美韩希望“以压促变”，通过加大制裁促使朝鲜政权垮台，但中方认为，一味地制裁反而会把平壤推向拥核的“临界点”。届时，各方面临的选择将是军事解决朝核问题，或承认朝鲜拥核。因此，只有通过恢复对话和认真谈判，才能真正解决半岛问题。

中国全国人大外事委员会主任委员、中国社科院全球战略智库首席专家傅莹在本周的《中国新闻周刊》撰文，从历史角度剖析朝核问题发展至今的原因，以及中国的角色。文章的英文版同步发表在美国布鲁金斯学会网站。

曾任中国外交部亚洲司司长，率团参加过朝核问题会谈的傅莹，在两万字的长文中解释，冷战初期面对巨大外部生存威胁的平壤，选择了依靠苏联获得安全、经济和能源保障和支持。

不过苏联的衰落和解体以及冷战的终结，彻底打破半岛的均势，美国成为世界强国，朝鲜陷入极度的无依靠和不安全感。再加上中韩于1992年建交，更让朝鲜感到不满、失望和孤立，并刺激朝鲜决定“走自己的路”， 包括在安全问题上的“核选择”。

她指出，前苏联和中国在1988年汉城奥运会后主动改善同韩国的关系，但美国却没有采取对应措施改善与朝鲜的关系，从而错过了“交叉承认”“恢复外交关系”的良机。

此外，2005年的第五轮六方会谈会议后，美国决定对朝实施金融制裁，促使朝鲜离开六方会谈。傅莹指出，会谈崩溃后，围绕朝核问题的“制裁-试验-再制裁-再试验”的恶性循环就开始了。

朝鲜半岛紧张局势近期不断升温，在这个背景下，中美元首频繁接触，让舆论一度以为，中美可能达成某种默契，中国至少不会介入或反对美国对朝动武。不过，傅莹的文章再次清楚表明中国政府依然反对以极端手段处理朝核问题，也不认同美国以朝鲜政权垮台为目标。傅莹作为前副外长的身份，她的观点被普遍视为代表中国政府的官方立场。

傅莹在上述文章中说，美国实际上是期待通过不断施压促使朝鲜政权垮台；对朝接触及对话，在美国国内被视为助朝稳定、阻碍实现其政权崩溃。然而，近年朝鲜国内农业和经济进入恢复阶段，最高领导人金正恩也已“基本稳住局势”，朝政权短期内恐怕不会崩溃。

傅莹警告，制裁的恶性循环反而会使朝核问题一直拖下去，直到朝鲜核导技术达到“临界点”。届时，各方面临的两难选择是：采取极端手段导致不可控的结果，还是容忍朝鲜拥核？

她认为，两种结局都不是各方愿看见的，因此只有通过对话才可以稳定朝核态势，为解决彼此关切创造条件。

傅莹的长文引起了中国学界的讨论。中国察哈尔学会高级研究员邓聿文就在其微信公众号撰文批评，把解决朝核问题的希望寄托在重启谈判上，“很可能会贻误朝核问题的解决时机”，因为六方会谈的无疾而终，已经证明对话谈判之路被阻止了。

他说：“重启对话与和谈仍然是中国外交界一向坚持的老路。如果这就代表了中国朝核政策的立场，朝核问题将只能是无解。”

不过，复旦大学国际问题研究院韩国朝鲜研究中心常务副主任蔡建接受《联合早报》访问时则说：“国际社会还没有下决心要用军事行动来解决朝核问题。也就是说，最后还是要回到谈判轨道的。美国迟迟不肯谈判，实际上是在给朝鲜时间和机会去发展核导计划。”

蔡建乐观认为，美朝双方的对抗达到一定紧张程度后，双方会意识到军事解决是不可行的，因此就有可能会坐下来开始谈判，实现半岛无核化。

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