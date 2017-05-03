蔡英文提“三新”两岸关系互动主张

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文在520就职周年前夕，接受台湾媒体专访时，抛出“新的情势、新的问卷、新的模式”的两岸关系互动主张。蔡英文强调，在这种变动中的情势，台湾与中国大陆要共同来维持一个和平稳定的状态，这是双方需要努力的，而且需要有一些结构性的合作关系。

台湾《联合报》报道，所谓的“三新”，蔡英文表示，两岸要正视新的局势的客观现实，共同来思考一个对两岸和平稳定有利，以及对区域安定繁荣有利的架构。

蔡英文强调，如果中国大陆一直在讲，一张没有答完的考卷，她觉得那是一个没有善意的讲法，因为情势已经改变了，是一个大家共同维持的局面。所以她说，我们共同面对的是一张新的问卷，面对新的问卷，不是任何人可以单独解答的，是大家要共同来解答。所以相互间的善意的互动，其实是很重要。

蔡英文呼吁，中国大陆应该本于新的情势需求，重新思考两岸关系，他们应该采取如何善意的态度，如果仍按照旧的方法、思考来处理，或者受制于官僚体制，若决策领导阶层不能摆脱官僚体制长期以来的想法，她觉得现今两岸关系需要的弹性与善意是不足的。

蔡英文指出，在两岸关系发展方面，她一直在讲维持现状，是从她选举期间，以及去年520以来的态度，一直没有变。去年520就职演说，对她来说，它代表是台湾社会最大的公约数，也是最大的善意，所以她也希望对方能够认知到这一点，这个在这阶段是台湾社会最大的公约数。

蔡英文说，两岸双方的互动还是要维持一定的善意与弹性，才能够让这个区域和两岸的关系能够稳定。虽然我们还是以维持现状作为两岸关系政策上的基石，但我们现在看到的是一个新的情势、一个变动中的情势，所以在这种变动中的情势，要共同来维持一个和平稳定的状态，这是双方需要努力的，而且需要有些结构性的合作关系。

蔡英文呼吁，中国大陆还是好好的想一想，一个和平稳定的两岸关系，对大家都是有利的，对台湾有利，对中国大陆有利，对区域内所有国家都有利。

对于结构性的合作关系，蔡英文指出，只要中国大陆心里有准备，也愿意释出善意，大家都可以一起来想。

不过，蔡英文也提及，今年世界卫生大会（WHA），台方迄今尚未收到邀请函；她表示，今年的世界卫生大会这件事，是一个重要的指标，如果WHA这件事没有好好处理，会让两岸关系受到一定程度的伤害。

蔡英文说，关系都是相互的，也是一种互动的，所以在来来回回不同事件发生之间，双方怎样去调整，让这种诚意或是相互的信赖不要被伤害，这是最重要的，所以她觉得WHA这件事情，真的要请对岸小心地处理，因为对双方的关系是会有伤害的。

台外交部长李大维日前在立法院对台湾今年能否参与WHA时表示，目前是不乐观，但是也有备案。报道认为，蔡英文接受访问时不愿多做说明，仍给中国大陆一个善意及保持弹性的空间。

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