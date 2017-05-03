蔡英文：对中共十九大不会押宝

（联合早报网讯）中共十九大将在今年下半年登场，被外界视为观察两岸关系的重要指标，对于台湾政府如何看待十九大后的两岸关系发展，台湾总统蔡英文在接受台湾《联合报》专访时指出，现在的说法不一，任何做政治决策者，不能够只押宝一种说法，必须为各种不同的可能性做准备。

报道指，蔡英文还以美国总统选举为例说，美国总统选举时，很多人说她押错宝，其实这没有押错宝的问题，因为政府对所有的可能性都做了准备。

至于非政府组织工作者李明哲被大陆逮捕，台湾部分人士质疑民进党态度保守，蔡英文先前曾说，这件事情或许对中国大陆来讲，不是一件大事情，但是对台湾人来讲是一件很大的事情，台湾社会对这件事情的反应强烈，政府希望中国大陆处理这件事情要格外谨慎，不要让这件事情变成两岸关系发展上的一个阻碍，不要让台湾人不满情绪一直增加。

蔡英文受访时进一步说明政府处理的想法和原则。她说，每一次发生问题的处理，确实都是一个很大的考验，政府是希望尽快的把李明哲接回来，这是政府处理的重点，但她也知道，必须要顾虑到国家的尊严，所以，政府原则是在国家尊严能确保的情况下，可以把李明哲接回来。如果要这样做的话，这个取舍之间，没有所谓政府加分或减分的考量。

蔡英文表示，因为要的是这两件事情，政府必须要承受一些难以对外解释的东西，这些本来就是政府要承受的事情，没什么好抱怨，但最重要目的是在维持国家尊严前提下，去把人接回来。

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