内地游客在港非法露营 市民称整个山头是帐幕

（联合早报网讯）香港《星岛日报》5月2日报道，近年部分内地客到香港转玩“深度游”，香港长洲东湾泳滩在五一期间有不少内地客非法露营，贝澳及东龙洲营地也逼到水泄不通。有旅游界人士指出，欢迎内地客来港郊游体验，但需遵守本地法例，在合适地方露营。

报道指，一批数十名内地客，黄金周首晚在长洲东湾泳滩非法露营，在沙滩撑起二十多个营帐，有长洲居民不满他们占用泳滩更衣室梳洗，还在沙滩开餐，担心影响公众卫生，至翌日早上，警员到场要求内地客拆走营帐离开。据知，该批内地客随后转往已经爆满的大屿山贝澳，继续“插针式”露营。

5月1日，也有市民发现东龙洲山头有大批营帐，从高空望下去，整个山头都是帐幕，不知是否在属于渔护署指定的营地内露营。目前，香港渔护署辖下有41个指定营地，当中如贝澳、大浪湾等，近年成为内地客露营热点。

香港旅行社协会当然委员胡兆英指出，近年旅发局有推广绿色旅游，往郊游径等，非单单在景点走马看花，较有深度。至于内地客来港露营，他认为无可厚非，但重点需在合法的营地露营，不应在泳滩或郊野公园内随意露营，“至少要有营地配套，要玩得合法又安全。”

按照香港《泳滩规例》，康文署辖下泳滩不可露营，违例者可判监14日及罚款两千元（港元，下同）。

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