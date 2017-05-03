郭台铭会特朗普 蔡英文：台美经济互补

（联合早报网讯）台湾鸿海董事长郭台铭上月底拜会白宫，与美国总统特朗普会面，外界有诸多揣测。台湾总统蔡英文表示，台湾与美国经济是在不同的面向，去找出互补性或建构互补性，这是政府在研究的事，希望郭台铭的方向大致是一样，“寻找互补性最高的地方，让双边有利”。

台湾联合报报道，外界对郭台铭的白宫行有不同解读，有人认为是郭台铭的商业行为及投资布局；蔡英文接受专访时，将其放在美台经贸互动上。不过，由于郭台铭及鸿海迄今未就相关细节做出说明，因此，蔡英文说，她现在不方便评论，等到郭台铭有具体说明。

蔡英文强调，现在美国，尤其是特朗普总统的政策，希望制造业能够一定程度回到美国，让美国的就业，尤其是不同属性的就业机会，能够多元一点，因为像这类制造业的就业机会，每一个阶段都外流，现在希望能够回流，让美国就业选择能够多一些，“这一点我们也尊重”，政府当然会去找出一个对相互有利的方式来面对这项问题。

蔡英文表示，台湾与美国经济的互补性是存在的，只是要在不同的面向，去找出它的互补性，或者是建构它的互补性。所以这就是政府现在一直在找及在研究的事情，找出一些互补性，她希望郭台铭的方向大致是一样，寻找互补性最高的地方，让双边有利的做法。

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