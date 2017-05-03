安邦致胡舒立公开信：不要再为利益集团捏造事实误导舆论

（联合早报网讯）5月3日早间，安邦集团在其官方网站刊登致“胡舒立女士”的公开信，称由于安邦没有采纳胡舒立的意见而入股民生银行，之后麻烦不断。公开信还称，财新对安邦长达数年的一系列报道大多似是而非，属刻意抹黑和污蔑，将对此予以起诉。

财新网4月28日发布新一期《财新周刊》封面文章《穿透安邦魔术》一文后，安邦发布声明，称决定对财新传媒及其总编辑胡舒立提起诉讼。随后，财新传媒也发表声明回应称，将对安邦保留法律追诉的权利。

以下为公开信全文：

致胡舒立女士的公开信

胡舒立女士：

财新传媒多次要求我司给予广告和赞助，给我司盖有财新传媒单方公章的合同，其采编人员与广告人员同时来我司，坐在一张桌上与我司洽谈，大谈其他公司通过参股等方式来换取财新的“保护”。这就是你所谓的“设立严格的防火墙机制，经营与采编完全分离”吗？

财新传媒及其旗下媒体多次对我司董事长吴小晖先生进行人身攻击，捏造其“有过三次婚姻”的不实报道，炮制其“夫妻关系已经确认中止”等谣言，一家以“报道客观公正”自居的媒体，这些基本的事实难道你没有调查核实吗？

我司作为财务投资者入股民生银行后，你们发表了《谁主民生银行》这篇文章，引用董文标的话说：“你们（安邦）没必要控股民生银行，将来很麻烦”。不久之后，你带着财新传媒的采编负责人来到我司，多次谈到不要参与民生银行。因为我司没有采纳你的意见，之后果然麻烦不断，财新对我司进行长达数年之久的抹黑报道。难道你能未卜先知，还是你有利益关乎其中？

4月28日，财新传媒再次发布攻击安邦的所谓“重磅报道”，但文章错漏百出、内容严重失实。比如文中诬陷安邦财险270亿的投资是用于安邦增资，事实上，安邦财险的投资在安邦集团增资前数月已全部收回，根本不存在保险资金自我注资的可能。比如文中还列举我司是金融街、金地集团、大商股份、远洋集团、华富集团等上市公司的第一大股东，实际上在上市公司股东清单里可以看到我司除了是民生银行第一大股东以外，其他都不是第一大股东。作为一家“标榜专业财经媒体”，你们报道前都不查阅上市公司的公开信息吗？

过去几年中，财新传媒对我司作了一系列报道，这些报道大多似是而非，与事实相去甚远，有的捏造事实、虚构无关的人与公司的关联关系；有的采用臆测的手法对安邦保险集团的合法经营活动进行攻击；有的自说自话编造出完全没有事实依据的结论。我们对这种罔顾事实、充斥着恶意、预设立场的报道表示强烈的鄙视和谴责。

我司已决定起诉你和财新传媒，希望你胡舒立女士不要再为了利益集团，捏造事实，误导舆论；我们也希望你不要故技重施，搞黑箱操作、找人施压；我们希望能与你就财新传媒发表的一系列抹黑和污蔑的文章对簿公堂。我们同时将在加拿大起诉财新特约作者郭婷冰。

我们坚信，在依法治国的今天，不会允许任何一家为利益集团滥用话语权的媒体恣意妄为；我们也坚信，法律会保障合法经营企业的生存权利！

安邦保险集团股份有限公司 法律部

2017年5月1日

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