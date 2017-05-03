蔡英文提两岸“三新” 吴敦义：华丽词藻

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文提两岸“三新”主张。台前副总统吴敦义今天表示，蔡英文用华丽、很多人都不懂的词藻，试图解决没智慧、没能力面对的问题。蔡英文上任快周年，“夺权有术，治国无方”。

台湾联合新闻网报道，蔡英文抛出“新情势、新问卷、新模式”的两岸关系互动新主张，强调两岸要正视新的局势的客观现实，共同来思考一个对两岸和平稳定有利，以及对区域安定繁荣有利的架构。

吴敦义3日上午接受广播节目专访表示，蔡英文两次选总统，一次失败、一次成功，都没有改变用华丽、自己创新的名词，试图绕过大家都听得懂的问题。

吴敦义举例，蔡英文曾说劳工是心里最软的那块，是相当华丽、温馨的词藻，但快一年，碰到劳工有问题，蔡英文却要劳工去找老板。蔡英文现在还是在玩这套，用华丽、很多人都不懂的词藻，试图去解决没智慧、没能力面对的问题。

他表示，蔡英文提维持现状，很多人认为应该不是维持前总统陈水扁执政时的现状，应该是前总统马英九的两岸现状，可惜这个现状要靠的支柱是一中各表的九二共识。

吴敦义说，九二共识、一中各表是历史事实，是双方换文、彼此同意，一中各表不要随便移动。两岸政策不是国民党2016年总统大选失败的原因，九二共识、一中各表，没有卖台。

他说，不要被蔡英文华丽词藻，“拐得顺着她的发夹弯思考”，如果蔡英文没有锦囊妙计，就把驾驶盘矫正回来，走光明大道。

此外，对于政府推动前瞻基础建设计划与年金改革，吴敦义说，都是美丽词藻。前瞻计划额度太大，全数举债，分配不合理，用美丽词藻说要投资未来，但掩盖不了要“赚当前与现在”，要收买民心；明年地方选举，押重金、重兵在绿营执政县市，等于绑桩，变相买票，禁不起检视，所以要仓促通过。

蔡英文上任将满周年，吴敦义以“夺权有术，治国无方”形容施政表现。他说，夺权非负面，蔡英文把老一辈苏先生、谢先生、吕小姐全部解决掉，押新一辈的新潮流，找比较没有主见的林全担任院长，让总统可以逾越宪法的规定，夺内阁的权。大家都知道找林全没有用，因为林全好像是蔡英文的执行官。

吴敦义说，蔡英文上任后推动政策，没有一样成功，一例一休很糟糕、对劳工不守信、两岸背离维持现状承诺，作为国家元首，蔡英文这张考卷没有拿到合格分数。

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