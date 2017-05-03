大兴安岭森林火灾面积已达五千公顷 8300多人扑救

（联合早报网讯）中国国家森林防火指挥部发布，5月2日12时15分发生在内蒙古大兴安岭毕拉河林业局北大河林场的森林火灾，因植被干枯，风力较大，气温较高，火场蔓延迅速，地表火向东北急进发展。初步研判，火场面积约5000公顷，可见南北各有7千米长的火线。起火原因正在核实中。

中国央视报道，此次火灾5月2日12时15分发生。2日20时，由于风向突变，阵风达6级，火势向西南发展。较大的风力和突变的风向，给扑救带来极大困难，给扑火人员安全带来极大威胁。扑火前线指挥部决定，将火场划分为南北两线，兵分四路，采取分兵合围等灵活多样的战术进行扑救。截至3日3时，共调动8365人（其中森警2590人）参加扑救。火场前线指挥部已做好人工增雨准备，黑龙江、吉林武警森林总队1000余人已做好增援准备。

火灾发生后，国家森林防火指挥部紧急启动森林火灾Ⅱ级应急预案。国家森林防火指挥部紧急向毕拉河火场调拨了切割机、油锯、扑火服等扑火物资，调派了12架森林消防飞机（2架AS-350、2架M-26、1架K-32、1架M-171、6架固定翼化灭飞机）参加扑火，并将根据扑救工作需要，随时从周边省区增调航空消防飞机，参与火灾扑救工作。

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