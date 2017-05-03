成都266个监控摄像头“失守” 选内衣住酒店全被直播

（联合早报网讯）近日，一家名叫“水滴直播”的网站，通过直播各类现实场景，引发中国网友关注。直播平台上选取的都是实时摄像头拍摄到的景象，大街、酒馆、小区、餐馆，甚至酒店、内衣店，仅在成都就有266个监控摄像头，被网络“直播”。

据《成都商报》报道，4月30日，记者打开水滴直播网站，将地区选择至“四川省成都市”，页面显示，全市各地共有299个直播房间正在以监控的视角直播着市民生活的一举一动。这些直播画面中，有人来人往的居民小区、车流不息的十字路口、甚至还有酒吧、酒店、按摩店等相对私密的消费场所。这些直播画面几乎是实时传送到网络。

武侯区一家宠物体验店的店员说，“上水滴直播必须要买360出的摄像头。“考虑到体验店的安全，该店一年前曾购入一款 “360智能摄像机”做监控摄像头，安装在店铺入口处，正对着吧台。

上传的直播画面中，有许多人并不知道自己正在“被直播”，摄像头安装人员上传监控录像至网络的行为，是否涉嫌侵犯他人隐私权？对此，多名在水滴直播公开监控画面的人员称，“不懂隐私权”、“不知道有这样的规定”。一家在门口安装摄像头的超市老板直言不讳：“我在自己的店外安装，为什么不可以？”

在水滴直播平台上，数以万计的网友正在实时观看监控录像所拍下的实时画面。“因为好奇和无聊。”一名观看直播的网友“姜V5”说，他上个月才刚刚接触到水滴直播，偶尔会登陆看一看，除了看一些有主播主持的节目外，也会看一些监控。“可以看到别人的生活。”

一些网友将观看监控直播的行为定义为“好奇”，另一些网友则定义为“窥私”。“我认为观看水滴直播的某些房间，属于窥私。”中国心理学会会员、心理学专家陈志林表示，人类普遍都有窥私欲，“好奇”和“窥私”的界限在于，是否侵犯了他人的隐私、影响到他人的生活、是否违背普遍的道德准则、以及是否违反相关法律。

公开资料显示，水滴直播是奇虎360公司旗下一款视频直播生活秀平台。对于直播画面中出现大量第三方陌生人员，他们并不知道自己正在被直播，直播行为也未经得其允许，这是否涉嫌侵犯他人隐私权？360公司公关部工作人员赵女士5月1日表示，他们在2016年6月份就对用户进行相关规范公告。要求用户将自己拍摄到的监控画面进行分享和直播的时候，要遵守国家相关的法律法规，以及水滴直播相关规范公告。

对于内衣店、按摩店等相对隐私的场所的直播画面，水滴直播后台是否会对直播画面再次进行审核，360公司表示，水滴平台上出现的酒店、内衣店、按摩店等画面，都是由酒店经营管理者、内衣店店主、按摩店店主等用户购买了智能摄像机之后，在自主、自愿的前提下，将监控画面分享到互联网平台上。他们接到反馈来看，店主进行直播，主要还是为了防止偷窥以及提供员工对客户的服务水平。他们一直根据中国现有法律法规以及政府主管部门的要求，对用户分享的监控画面、图片和评论进行审核。对于违反国家现行法律法规及其他涉黄、涉暴、违反公序良俗的行为或其他侵权行为，水滴平台一经发现，会对相关内容进行删除，并对违规用户进行禁言、踢出、加黑、永久加黑等操作，保证水滴平台环境的文明与有序。

北京蓝鹏(成都)律师事务所陈小虎律师则表示，“这种行为这对公众的隐私权构成了侵犯。”未经他人允许将摄像头录摄公共场所画面、个人形象挂到网上任人点击，是一种侵权行为。

“直播平台并不能以‘用户自己决定’的理由脱开责任。”四川卓安律师事务所蒋健律师认为，上传视频的人(即同意将监控画面分享到网络直播的安装人)未经被直播人员允许，私自将直播内容上传网络，涉嫌侵犯他人隐私权；直播平台对用户所直播的内容有审核的义务，如果直播内容侵犯了他人隐私权，直播平台也要付相应的连带责任。

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