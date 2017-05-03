崔世安呼吁澳门青年 抓紧时代机遇传承澳门精神

（联合早报网讯）“五四”青年节前夕，澳门特区行政长官崔世安今天（3日）向澳门青年发表感言，呼吁他们抓紧时代机遇，充分发挥所长，传承澳门精神。

新华社报道，崔世安在题为《海阔凭鱼跃 天高任鸟飞——给青年朋友的寄语》的感言中回忆说，他大学毕业已经是30多年前的事，即使经过了这段悠长的岁月，至今仍然能体会到青年朋友们的种种心情。当年，他选择继续完成学业，然后选择回到澳门自己土生土长的家园。

崔世安说，无论青年朋友选择了什么，他都要说：“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。青年是社会的栋梁，未来的世界属于青年。每个人都有发挥潜能、施展才华的机会，因为这是一个充满变革和机遇的时代，只要有梦想、有才干，承传澳门居民勤劳向上、谦厚务实的精神，相信澳门青年必能充分发挥所长，搭建实现自己人生理想的舞台。

他表示，特区政府一直积极实施“教育兴澳”“人才建澳”的理念，近年致力构建教育系统长效机制和人才培养长效机制，并成立人才发展委员会，致力为青年的成长、成才、成功创造条件。在政策和资源的配合下，政府努力改善澳门的教育环境，优化教育硬件和软件，争取更好的教育成果。

崔世安说，未来特区的建设和发展需要澳门青年，尤其需要他们的担当和创新精神。当走出校园、步向人生新阶段之时，希望他们知行合一、努力前进，在成就自己的同时，也将所学奉献社会。他希望澳门这块成功实践“一国两制”、社会繁荣稳定的莲花宝地能在澳门青年的手中持续发展，也希望他们将个人的梦想与包括“澳门梦”在内的“中国梦”紧密相连，在实现“家国梦”中体现自己的人生价值。

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