中国明年推出电子版《中国大百科全书》

（联合早报网讯）中国将于2018年推出电子版的《中国大百科全书》，与维基百科竞争。

BBC中文网报道，中国官方表示，约有2万人已经在编撰《中国大百科全书》的项目工作之中，其中每个人将负责30万个条目，每个条目约为1000字。

不同于维基百科的"平民化"编辑，即任何人都可以公开编辑条目。中国的在线百科全书由指定高校的学者编辑创立。

《中国大百科全书》执行总主编杨牧之在4月份时表示“《中国大百科全书》不是一本书，而是一座文化万里长城”。他把维基百科视为竞争对手，并表示中国面临国际压力，要创立自己的平台来引导“公众和社会”。

《中国大百科全书》1993 年以书面形式首次出版，得到了众多学者的支持，并于2012年再版。但批评人士表示，政府资助的作品会因政治目的而省略或扭曲一些内容。

《中国大百科全书》电子版在2011年已经获得项目批准，但近期才开始进行编纂工作。

《中国大百科全书》电子版将直接与一些公司展开竞争，比如百度的百度百科和奇虎的360百科，以及最大的竞争者——维基百科。目前中国用户可以阅读维基百科的内容，但敏感词如"达赖喇嘛"和"习近平"的相关搜索结果被屏蔽。

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