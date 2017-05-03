“前瞻条例”重审 蔡英文吁在野党勿恶意杯葛

（联合早报网讯）台湾立法院重审“前瞻基础建设特别条例”，民进党与国民党的攻防战持续开打，审查陷入空转，毫无进展。对此，兼任民进党主席的蔡英文总统今天（3日）在民进党中常会上感谢民进党立院党团的辛苦，并强调，在年金改革与前瞻建设的审议过程中，民进党不能接受漫无目的的程序拖延。她说，阻挡建设与改革对台湾的未来只有伤害，在野党可以严审，但不要恶意杯葛，台湾不能错过这次改变的机会。

中央广播电台报道，立法院经济委员会今天重审“前瞻基础建设特别条例”草案，但国民党立委以敲锣、吹哨子方式干扰议事，蓝、绿阵营吵成一团，始终无法进入逐条审查；另一方面，立法院司法法制委员会也继续审查公务员年金改革相关草案，在严审的情况下，审查进度缓慢。

民进党发言人邱莉莉今天转述蔡英文在民进党中常会上的谈话，表示国民党在前瞻建设与年金改革的审议过程中无理杯葛，相信全台人民都看到了，她要特别肯定民进党立院党团的辛苦与容忍。

邱莉莉也指蔡英文在中常会上说，建设不分蓝绿，建设的成果是所有人民都可以共享；改革也不会分蓝绿，改革的成果可以让每个人的退休生活能得到最基本的保障，所以国民党可以严格监督，但不要恶意杯葛。

邱莉莉转述表示，蔡英文强调，民进党是执政党，也是国会的最大党，应该要给在野党空间，也绝对接受严格的审查，但不能接受现在这种漫无目的的程序拖延，她更强调台湾不能错过这次改变的机会，希望大家一起坚持、加油。

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