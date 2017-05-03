安徽省原副省长杨振超一审被判无期徒刑

（联合早报网讯）上海市第一中级人民法院公开宣判安徽省人民政府原副省长杨振超受贿、贪污、滥用职权一案，对被告人杨振超以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；以滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；杨振超受贿犯罪违法所得依法予以没收，上缴国库，贪污犯罪违法所得依法返还被害单位。

新华社报道，经公开审理查明：2008年至2016年间，被告人杨振超利用担任中共淮南市委书记、淮南市人大常委会主任、安徽省人民政府副省长等职务上的便利，为请托单位和个人谋取利益，收受财物共计折合人民币8084.774163万元；非法占有公共财物共计人民币115.558153万元；滥用职权致使国家和人民利益遭受损失人民币9.1508亿元。

上海市第一中级人民法院认为，被告人杨振超的行为构成受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，依法应当数罪并罚。鉴于杨振超到案后，如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，具有检举他人犯罪行为，认罪、悔罪，所得赃款、赃物已全部追缴到案，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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