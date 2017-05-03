杜绝血钻石会议赶台湾出场 陆外交部：合情合理

（联合早报网讯）针对本月1日在澳大利亚举行的“金伯利进程”（Kimberley Process）工作组联席会议开幕式上，中国大陆代表团在台下鼓譟、咆哮要求将台湾代表团赶出会场，引发澳洲及欧美媒体关注，中国外交部发言人耿爽今天（3日）在记者会中表示，陆方在会上表达关切，符合议事规则，合情合理。

联合新闻网报道，为杜绝“血钻石”非法交易， 2002年联合国与各主要组钻石生产国达成协议，制定“金伯利进程国际证书制度”。台湾因大陆反对无法以正式“参与方”（participant status）身分参与，但经过努力及友好国协助，2007年以独立观察员（observer）身分参加年度大会，今年依例以“钻石原石贸易实体”受邀与会。

据当天与会者表示，当该会议主席、澳洲外交暨贸易部资深官员欧文琼斯（Robert Owen-Jones）准备介绍澳洲外交部长毕绍普（Julie Bishop）出场时，大陆代表团突然用桌上麦克风，抢着向欧文琼斯发言。大陆代表团表示，他们提出程序问题，要求了解在场每个人是否都获得“正式邀请”。

根据报道，一名要求匿名的澳洲官员形容，大陆代表团的行为“令人作恶”“太不必要、不恰当且不尊重人”。

大陆环球网表示，耿爽今天在外交部记者会被问到此事时表示，“在台湾地区参与国际组织活动问题上，我们的立场是明确的、一贯的，即必须按照‘一个中国原则’处理。2003年金伯利进程启动时，中方同进程达成谅解，中国台湾以‘中国台北毛钻贸易实体’名义暂时执行进程证书制度，但台不是金伯利进程正式成员，也不是观察员，不得参加进程下属工作组或委员会会议”。

耿爽说，本次金伯利进程工作组联席会议前，会议主办方单方面决定邀请台方以主席“客人”名义与会，违反进程有关规则。陆方会前向主办方反复提出交涉，但陆方合理关切未得到尊重。进程多数成员以及下属委员会、工作组也明确表达不赞同主办方作法的意见。但令人费解和遗憾的是主办方毫无触动，坚持已见。

耿爽强调：“中方在进程会议上对上述问题及有关安排表达关切，符合进程议事规则，合情合理。中方的立场和关切在会上也得到了很多成员的呼应和支持。”

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