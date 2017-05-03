中国国产大型客机C919将于5日首飞

（联合早报网讯）中国国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。目前C919市场订单已达到570架，预计将在2019年交付使用。有关分析认为，C919或将打破波音和空中客车垄断全球客机市场的局面。

中国商用飞机有限责任公司（简称中国商飞）今天宣布，C919已定于5月5日“首飞”，但如果天气条件不具备，首飞则顺延。

另一方面，4月29日，中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600在珠海成功进行首次地面滑行试验。有报道说，AG600将在今年上半年将实现陆上首飞，下半年实现水上首飞。

C919、水陆两栖飞机AG600和大型军用运输机运-20被称为中国国产大飞机的“三剑客”。其中，运-20已于去年7月正式服役。

法新社今天报道说，尽管C919首飞本身不算是多大的事件，但对于中国航空工业的发展来说，它将是一个具有巨大象征意义的时刻。

路透社上月26日报道，C919客机首飞将会大量邀请外国媒体和潜在买家到场，这说明北京正在适应竞争，准备在未来20年估计高达2万亿美元（约2.78万亿新元）的全球飞机市场中获得一席之地。

按照波音公司去年9月预测，到2035年，中国将需要6810架客机，价值超过1万亿美元。

国际航空运输协会（IATA）则预测，中国或将在2024年超越美国，成为全球最大航空旅行市场，到2035年，出入境中国的民航旅客人数以及中国国内民航旅客人数将跃升至13亿人次，而美国的这一数字为11亿人次。

如果首飞成功，C919还要进行高速冲水、最大商载试验、紧急起飞、疲劳度等等试验，还需要取得中国以及美国、欧洲的适航证，然后才被允许进行商业运输飞行。

有关分析指出，只要首飞和后续试验顺利，C919获得中国适航证应该没有问题，最难的是获得美欧的适航证。因为颁发适航证就等于开放本国的航空公司采购市场，波音和空中客车垄断多年的美欧大飞机市场将被C919打开缺口。

彭博社4月27日报道说，中国计划年内与美国和欧盟达成新适航协议，如果中国实现这一目标，将有助于中国国产大飞机C919打入国际市场。

C919是中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机，2008年开始研制。基本型混合级布局158座，全经济舱布局168座，标准航程4075公里，最大航程5555公里。

资料显示，C919采用了大量新技术，包括先进气动布局、新一代超临界机翼，达到比现役同类飞机更好的巡航气动效率；先进金属材料和复合材料占20%以上的结构重量，减重效果明显；采用先进的维修技术和方法，降低了维护成本等等。

另外，C919还有广泛的军事用途。目前，中国海军和空军“高新工程”系列特种飞机，如高新1号电子支援机、高新4号电子侦察机、高新5号预警机、高新6号反潜巡逻机等，主要以螺旋桨发动机的运-8、运-9运输机为平台，性能比较落后。而C919投入使用，可成为上述军用飞机的新平台，大幅提升作战效能。

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