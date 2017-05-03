美国之音参与郭文贵专访职员被停职

（联合早报网讯）美国官媒美国之音今天说，其普通话主任龚小夏及另四名参与访问滞美中国商人郭文贵的员工已被停职。

据路透社报道，美国之音一名女发言人在电邮中透露，上述人员正待一项全面的调查，目前则处于“行政假期”。

中国外交部4月20日将郭文贵称为“犯罪嫌疑人”，并证实国际刑警组织已对他发出红色通缉令，但未说明郭文贵所涉何罪。郭文贵则否认涉不法行为，并称这不会阻止他进行反腐斗争。

4月19日，郭文贵曾在美国之音的专访直播节目上大爆中共高层黑幕；节目据称长达三个小时，但播出一小时后就突然被喊停。

参与专访郭文贵的节目主持人东方5月1日曾发推文透露，自己临时接到领导书面通知，从2日开始停职接受调查，直到调查结束。

东方对于上述处置表示“实出意料之外”，并披露他被查期间需交出所有电子设备、门卡、钥匙等，不得使用美国之音官方电邮。他也说，采访郭文贵团队的所有重要成员均被停职，但所幸工资照发。

香港《星岛日报》今天报道，除了龚小夏和东方，被令无限期休假接受调查的还包括资深编辑宝申、资深记者杨晨等。此外，美国之音中文网资深编辑李肃，1日也被联邦政府保安人员押送离开总部大楼。

境外媒体《明镜邮报》说，美国之音台长贝内特（Amanda Bennett）从非洲返回华盛顿后，随即决定对几名参与专访郭文贵节目的主要人员停职处理。

美国之音今天未透露调查细节，但称贝内特所领导的一组高级领导做出了有关采访郭文贵的决定。

美国之音指出，从未有过不采访郭文贵或缩短采访的讨论；相关决定是基于“验证、平衡和公平”等新闻原则，是标准的行业做法，并普遍适用于所有美国之音服务。

美国之音也称，未受到任何来自中美两国政府的压力。

龚小夏、东方4月29日曾在明镜网撰文透露，中国辽宁省大连公安局在采访前夕就对郭文贵发出了逮捕令，美国之音驻北京记者站主任则被中国外交部约谈，指责该采访“单方面让一个中国政府通缉的罪犯说话”“干涉中国内政”“干预（中共）十九大进程”等。

他们也称，美国之音上层强力要求停止直播，但经争辩仍维持直播，“不幸的是，在各种压力之下，我们原定的直播被突然中断”。

郭文贵至今针对中共高层的爆料，涉及政治局常委级别人物，但他美东时间2日在一个视频中宣布，未来三周将不再爆料，不反国家、不反政府、不反中国国家主席习近平，期间将好好整理相关资料，后召开记者会一次公开。

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