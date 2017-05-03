习近平同杜特尔特通电话 加强中菲友谊与合作

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（3日）同菲律宾总统杜特尔特通电话。

中新社报道，习近平指出，他去年同杜特尔特两次会晤，就改善和发展中菲关系达成重要共识，两国关系实现全面改善。当前，双方政治互信不断加深，各领域合作全面展开，双方关于南中国海问题的对话协商渠道也已经建立。

他说，这完全符合中菲两国和两国人民根本利益，得到亚洲邻国和国际社会充分肯定。中菲要坚持两国睦邻友好合作大方向，全力推进各领域务实合作，更好造福两国和两国人民。

习近平强调，中方赞赏菲方作为东盟（亚细安）轮值主席国为推动东亚合作沿着正确方向发展所发挥的重要作用。菲律宾是中国友好近邻，也是“一带一路”建设的重要伙伴。他表示欢迎杜特尔特赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并期待与杜特尔特再次会晤。

杜特尔特表示，当前菲中两国友谊和团结得到加强，双方各领域交流合作迅速恢复和推进，他对此感到高兴。菲方愿意同中方共同努力，维护两国关系改善和发展势头。作为东盟轮值主席国，菲方愿意推动东盟－中国关系更好发展，密切双方在国际和地区事务中的沟通合作。他还表示，期待着赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

两国元首还就当前朝鲜半岛局势交换了看法。习近平强调，中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持对话协商解决问题。中方主张有关各方保持克制，尽快重回对话谈判解决问题的正确轨道。中方愿意看到东盟为维护地区和平稳定发挥积极作用。

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