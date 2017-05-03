蔡英文提两岸“三新”台学者批旧瓶装旧酒

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文在520就职周年前夕接受《联合报》专访时提出“新情势、新问卷、新模式”的两岸关系互动新主张，希望两岸正视新局势的客观现实，共同来思考一个对两岸和平稳定、对区域安定繁荣均有利的架构。

蔡英文去年发表就职演说时，表达尊重两岸1992年会谈的历史事实，且承诺会根据“中华民国宪法”等推动两岸事务。中国大陆初步肯定其努力，但认为蔡未承认“九二共识”是“未完成的答卷”。

蔡英文在4月27日接受路透社专访时提到，去年她的就职演讲已经把台湾方面可以尽的最大善意都表达了，但这段期间以来，感受不到大陆有这个决心要让两岸关系往前走，反而被传统的思考跟官僚的体制所牵绊，“与其说我没有完成一个问卷，倒不如说我们双方都面临一个新的问卷”。

她在《联合报》的专访中再次表示，如果大陆再重申一张没有答完的考卷，她觉得那是一个没有善意的讲法，因为情势已经改变了，是一个大家共同维持的局面，“面对新的问卷，不是任何人可以单独解答的，是大家要共同来解答”。

但访谈中，蔡英文并没有说明新的情势为何，仅强调台湾仍以维持现状作为两岸关系政策上的基石，在变动中的情势，要共同维持一个和平稳定的状态，需要双方共同努力，且需要有些结构性的合作关系。

她说，只要大陆心理有准备，也愿意释出善意，大家都可以来想一想。在访谈中，她提及“善意”达七次之多。

今年世界卫生大会（WHA）22日起在瑞士日内瓦举行，5月8日网络报名截止，但台湾迄今仍未收到邀请函。蔡英文在访谈中也提及此事，称今年的WHA是一个重要的指标，如果这件事没有好好处理，会让两岸关系受到一定程度的伤害。

为争取参与WHA，蔡英文4月29日起三度透过推特发文，以英文向国际表达，健康议题不分国界，不应以任何理由排除台湾参加WHA。外交部长李大维日前表示，这是台湾想出席WHA的策略之一。今天蔡英文第四度以推特向国际喊话，这回用的是日文。

中国大陆环球网今天转载蔡英文专访，并以“蔡省长突然谈三新，为什么听来像耍流氓？”为标题，指蔡“不提一中，‘一百新’都是一旧”。还指路透社似乎有意“整她”，先专访她，让她说“不排除再给（美国总统）特朗普打电话”，接着又专访特朗普，结果人家说：我不想给习主席（中国国家主席习近平）添麻烦。

文章指蔡的话绕来绕去，不还是不提一个中国，继续维持她在两岸问题上表态模棱两可的现状吗？蔡英文讲话中提到不少次“善意”，但她的“三新”，却看不到对大陆有何善意。

铭传大学两岸研究中心主任兼公共事务学系教授杨开煌告诉《联合早报》，从访谈内容看来，蔡英文就任这一年来最忧心的就是两岸事务，希望大陆方面释出善意，但她的谈话是旧瓶装旧酒，不太可能有结果，蔡还以WHA为要挟，想要以此来绑架大陆的和平发展，但她忽略了两岸关系再倒退，倒霉的是台湾。

他说，蔡英文提到“新情势”的转变，阐述却完全相反，现在是大陆强了，台湾弱了，大陆更有影响力，台湾被边缘化，连特朗普对大陆的态度都变了，他很讶异蔡英文处理两岸关系的做法，唯一能解释的是要对内部的独派有所交代。

曾担任民进党中国事务部主任的健行科技大学企业管理系教授颜建发向本报指出，蔡英文的说法就是不想被大陆的“一中”框住；如果大陆再阻挠台湾出席WHA，只会让台湾民众觉得大陆打压，毕竟蔡是台湾民众选出来的领导人，不能太软弱。

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