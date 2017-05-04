料七一有国家领导人访港 香港警队下周反恐大演习

（联合早报网讯） 全球弥漫恐袭阴霾，今年七一是香港回归二十周年，料必有国家领导人访港，香港警方连月密锣紧鼓进行连串反恐演习。据香港星岛日报报道，香港警方将于下周再度进行一连四天的大型反恐演习，除了有模拟跟踪行动，其中压轴演练在九龙湾辅警总部举行，模拟有恐怖分子放置炸弹及挟持人质，将会出动拆弹专家、飞虎队等精英部队，多达数百名警务人员参与，添反恐实力。

报道指，演习首三天主要针对警队应对恐怖袭击事故的内部运作、指令收发和沟通演练，牵涉不同训练单位、警区军装人员及交通部人员等。据悉，当中还会进行模拟跟纵行动项目，进一步加强搜集情报能力。

重头戏则是下周四下午至傍晚举行的反恐演练，在九龙湾辅警总部举行，据悉将模拟有恐袭事故发生，有恐怖分子在辅警总部建筑物内放置炸弹，并挟持人质。

据了解，警方届时将会出动爆炸品处理课、飞虎队、反恐特勤队、机动部队、冲锋队等多个精锐部队到场应对，更会安排拆弹专家进行模拟拆弹，预料共有数百名警务人员参与。此举除了有助再加强警队各单位遇重大事故时的迅速反应能力、合作默契，更可向外展示警队反恐实力。香港警队高层届时也会到场监督。

此外，警方行动部警司蔡栋材受访时指，若七一有政要来港，警方会根据一系列因素作专业风险评估，包括国际及地区最新形势、香港收到的恐袭情报、访港人物的身份、其出席的活动，以及过往相关经验等，全力部署保安工作。

由于铁路、机场等重要基础设施有较大可能成为恐袭目标，警方重要基础设施保安协调中心专责与相关机构协调。蔡栋材指出，警方一直与港铁、机管局等保持紧密联系，不时进行演习，协调相关应变措施。他重申警队是一支训练有素及装备完善的队伍，并已制定应变措施处理大型事故。

行动部警司梁咏霜表示，香港虽存在恐袭风险，警方暂未接获任何具体情报显示香港将面对恐怖袭击，整体恐怖活动威胁级别维持“中等”，警方会时刻保持高度警觉和作好准备。

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