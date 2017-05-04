国民党主席选举 吴敦义46.6%支持度领先

（联合早报网讯）国民党主席选举倒数冲刺，根据艾普罗最新民调，党主席候选人吴敦义再度以46%支持度取得领先，洪秀柱以24.3%支持度居次，郝龙斌则以18.8%支持度排名第三。

台湾《联合报》报道，吴敦义的46%支持度，是以投票率预估最高59％情况下，扣除“考虑中”、“尚未决定”和“未表态”的比率，进而换算成的支持度已经接近五成过半门槛，从这份民调可以进一步推估，若投票率再增加，加上未表态选民转而支持，吴敦义可望在党主席选举首轮就过半胜出。

值得注意的是，这份民调也显示，民调支持度18.8%的郝龙斌，与吴敦义的票源重叠性最高达37.6％。

熟悉民调作业的党政人士分析，这份民调显示出来的最高投票率预估在59％，并未冲过六成，代表党主席选举最后的催票动作要持续拉高，这是吴敦义一轮过半接下来要努力的第一个考量。

其次，党政人士分析，若投票率最高就停留在六成，那么争取还未决定者的支持，以及将反洪票源集中，让吴敦义一轮过半，也将是吴敦义阵营最后诉求或操作的重要策略。

资深党务人士则分析，民调代表候选人在选民心中的第一印象，也直接反映候选人宣传沟通策略是否成功，目前接连两次民调，吴敦义都居于领先地位，显示吴敦义通过Facebook和Line与选民沟通，将日常生活言行直接张贴在Facebook上的策略，已成功扭转他在选民心中的形象，也会得到更多中间选民的支持。

吴敦义的Facebook“台湾的义气-吴敦义的粉丝团”自今年3月12日正式开站，虽开站时间较其他候选人晚，但人气倍数成长，截至5月3日，不到2个月时间，粉丝团人数已突破9.4万人次，即将突破10万人大关。另外，吴敦义的官方Line帐号在4月20日正式启用后，截至5月3日，不到1个月时间，粉丝人数已达15437人。

艾普罗民调的调查时间为4月27至30日，调查采电脑辅助电话调查进行，有效样本3,259份，在95%信心水准下，抽样误差为正负1.7个百分点。

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