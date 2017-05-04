疑前妻与儿子暧昧 台男子持利剪刺死两人

（联合早报网讯）台湾苗栗县发生伦常惨剧。5月3日凌晨，一名男子怀疑前妻与儿子有暧昧，涉嫌持利剪将两人刺死，并自称撞见前妻衣衫不整从儿子房间出来，与前妻争吵才气愤行凶。检警相验，他的前妻与儿子颈部分别有两至三处刺伤，刀刀致命，他儿子肋骨下及鼠蹊部各一处刺伤，下手狠毒。昨晚该男子被依杀人罪嫌移送苗栗地检署，检方声请羁押获准。

台湾《联合报》报道，警方调查，台中市63岁的黄姓男子原是沙发工人，30多年前离婚；前妻带儿子到苗栗县竹南镇定居，当水泥工养家。三四年前黄与前妻重逢、互动，偶尔到前妻住处；因工作不顺，经前妻建议，二月搬来与前妻同住，以打零工维生。

昨天凌晨3时多，邻居听到黄家有撞墙声及巨大铁门撞击响，发现黄父子倒在门前扭打，黄疑持利器猛刺33岁的儿子。

警方及救护人员获报赶到，发现黄的儿子倒在约15公尺外的浅沟，身上多处刺伤，一路上都是血迹，黄59岁的前妻倒在家中二楼床上，颈部被刺，血迹大量喷溅。母子俩被送医后都不治。

黄姓男子坐在家中被捕。警方起出行凶剪刀及血衣，调阅邻居监视画面发现，黄父子在门口扭打及抢夺剪刀，剪刀被甩出，黄拾回剪刀后追杀儿子。

黄供称，自己的孩子怎么可以杀？都是不得已。儿子抢他的剪刀，“我没杀他，他会杀我。”但为何杀妻？他说，“男女间的事没办法说清楚，那都是命运。”

黄姓男子告诉警方，一直怀疑前妻与儿子暧昧。先前母子同床，曾见前妻洗澡时，儿子竟进浴室，前妻解释儿子只是刷牙，但他多次在前妻床头及垃圾桶发现可疑卫生纸；不过，不曾亲见母子俩有何不轨。

黄说，昨天凌晨3时多，发现前妻离开房间，他以为是上厕所，但等了20多分钟未回来；他开门发现前妻仅着薄睡衣从儿子房间出来，手上还拿着胸罩。他气愤质问，前妻要他不要乱想，还搥打他两下；他气得下楼拿剪刀，前妻没防备躺在床上，他朝前妻颈部猛刺。

他说，儿子听到妻子呼救声踹门进来，与他扭打到一楼；他怕儿子冲动到厨房拿菜刀，才把儿子往屋外拖。儿子要抢他的剪刀，过程中有划伤儿子，父子追逐到对面的浅沟，他压住儿子，可能因此刺伤儿子。他觉得愧对儿子很多，几十年来未照顾儿子，但是儿子只听前妻的话，让他气愤。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅