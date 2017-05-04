阻台参加杜绝血钻石会议 台陆委会抗议

（联合早报网讯）台湾媒体称，中国大陆日前在澳洲一场有关遏止血钻石的国际会议上阻挠中华民国参与。台湾陆委会3日晚表示，代表团受邀参与，符合有关规定，对陆方作法表达不满与抗议。

台湾联合新闻网报道，金伯利流程认证系统（Kimberley Process）为政府和钻石业之间的国际结盟，以杜绝血钻石在全球交易。报道指，大陆代表团前天在澳洲伯斯参加会议开幕仪式时，鼓噪、咆哮，要求将台湾代表团赶出会场。

大陆外交部发言人耿爽3日对此表示，台湾不是正式成员也不是观察员，大陆代表此举“符合规则，合情合理”。

对此，台湾行政院大陆委员会3日晚间表示，代表团是受邀参与年会，符合有关规定，过去也有前例，对岸说法并非事实。

陆委会表示，中国大陆的不当行为已造成国际社会错愕，不友善举动更伤害台湾人民情感，不利两岸关系正向发展；对此，陆委会向中国大陆公开表达不满与抗议。

另一方面，解放军舰队日前经日本宫古海峡后，从台湾东部海域通过，前往菲律宾等国进行远航训练。台湾陆委会表示，国防部均掌握相关情况并严密监控，请民众不必担心。陆委会表示，当前区域情势复杂敏感，政府致力维护台海和平稳定发展，也希望陆方避免片面采取升高紧张情势作为。

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