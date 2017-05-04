沙尘污染“爆表” 北京部分地区PM10破2000

（联合早报网讯）北京今天（4日）迎来近年罕见的沙尘污染，国家和北京市两级气象部门发布沙尘暴蓝色预警。据《法制晚报》报道，从北京市环境保护监测中心获悉，目前北京全市PM10、PM2.5已达到最高级别污染状态，西北和南部地区PM10已超过2000微克/立方米。



北京环保监测中心监测显示，昨天下午开始北京市上游出现大片起沙区域。夜间，沙尘主体东移，南部边缘经过北京，今天凌晨3点起从北京西北方向入境，4点全市PM10已达六级严重污染水平，全市绝大部分点位均超过1000微克/立方米。



今早8时实时监测数据显示，北京市全境PM10浓度均已破千，其中城六区1583微克/立方米，西北部2017微克/立方米，东北部1755微克/立方米，东南部2001微克/立方米，西南部2092微克/立方米，该污染浓度近年罕见。



受浮尘影响，PM2.5浓度也随之加重，城六区594微克/立方米、西北部488微克/立方米，东北部525微克/立方米，东南部575微克/立方米，西南部630微克/立方米。目前全市范围内均处于六级严重污染水平，请大家做好健康防护，尽量不要在室外活动。



另据中央气象台消息，今早6时中央气象台发布沙尘暴蓝色预警：预计4日08时至5日08时，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃中西部、宁夏、陕西北部、山西中北部、河北北部、北京、吉林西部和黑龙江西南部等地的部分地区将有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中西部等地的部分地区将有沙尘暴，局地强沙尘暴。

北京市气象台今早5：30发布沙尘蓝色预警信号，受上游沙尘暴和扬沙天气影响，预计4日早晨到白天，北京时有扬沙或浮尘天气，能见度明显下降，请注意防范。

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