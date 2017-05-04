朝中社首次点名批评中国：应坦率承认朝鲜贡献

（联合早报网讯）朝中社3日晚间发表题为《不要再做动摇朝中关系基础的鲁莽言行》署名评论，点名批评中国官方媒体刊登多篇有关朝核问题的文章“事理不分”，构成了“对朝鲜自主合法权利和尊严的侵害”。

这是最近一段时间朝中社第三次发表批评中国的署名文章，但是前两篇都没有点出中国的国名，3日的文章是朝中社第一次点名批评中国。

朝中社的文章为朝鲜搞核试验进行了辩护，反驳了中国媒体关于其核试验威胁东北三省安全的说法，宣称这种主张“没有科学依据”，理由是前五次核试验中靠近核试验点的朝鲜居民“没有受到任何影响”，“美国动用了最尖端的探测设备，始终没有探测到放射性污染”。

文章还抨击中国政界和舆论界人士关于朝鲜核活动“危害（中国）国家利益”的看法，认为“遭受背叛和反复危害战略利益的国家不是中国，而是朝鲜”。文章抱怨中国与“南北韩”建立外交关系，使得东三省和中国全境都成为了“反朝前哨基地”，“形形色色的南北韩人员”在那里进行着“包括绑架、恐怖袭击等反朝活动”。文章还对中国邀请朴槿惠参加天安门广场的阅兵式表示不满。

朝中社的文章强调朝鲜在过去70多年里站在了反美斗争的第一线，“保障了中国内陆的和平和安全，中国应坦率承认朝鲜的贡献，对朝鲜说声谢谢”。

评论最后称，“动摇中朝关系基础的鲁莽行动将导致严重后果，中国对此要深思熟虑。”

《环球时报》4日对此发表评论员文章称，这篇评论中除了有“中国”“人民日报”“环球时报”这些称谓，表达了更大的情绪外，没有什么实质的新内容。它更像是一篇“充满激情的论战文章”。

《环球时报》的文章认为，平壤围绕核问题陷入了一种非理性思维，中方不必与之开展针锋相对的论战，”我们表达我们的，他们说他们的“。中朝分歧通过公开论战不可能得到解决。中朝恐怕需要开展高层对话，只有高层沟通才可能形成必要的引导，把平壤拉出核武器“珍贵如生命”极端认识的牛角尖。

文章也认为，平壤公开冲中国发几句牢骚并不重要，它怎么做才是关键的。当前局势下，朝美双方的姿态都有些吊诡，对它们需要研判，也需要引导和塑造，中国现在提出“双增强”的主张，要推动美国为创造恢复半岛谈判的条件做出贡献。

文章最后强调，中朝关系的主动权无疑掌握在北京的手里，朝中社点名也好，不点名也好，它发几篇批评中国的文章影响不了中朝关系的内在逻辑和态势。倒是从它的评论中，中国社会能够更多了解平壤的思维方式，对解决朝核问题不易，我们也多了一分了解。

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