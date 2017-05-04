马云谈太极拳对战自由搏击：核弹面前一切武功同是天涯沦落人

（联合早报网讯）针对近日引发热议的太极拳和自由搏击对战，作为太极运动资深业余玩家的阿里巴巴董事局主席马云了作出了点评。5月4日早间，马云在其官方微博发表题为《时差随笔——太极拳和自由搏击》的文章，称这本是民间的“私斗”，但是借助互联网媒体，居然引起了各大“武林门派”之争。

澎湃新闻报道，马云自称， 他是一位热爱太极和自由搏击多年的伪拳迷。“从小到大，即使看两只鸡打架我也愿意赶几里路去看。金庸，古龙，梁羽生等小说我读过无数遍，无论是MMA还是UFC比赛，我打开电视根本就关不了，大学到现在太极拳老师跟过不下8位。”

马云写道，“习拳很久，一直业余，不过从21岁后我没有机会参与过‘斗殴’，因此也就几十年没有一场败绩。”

在他看来，太极拳作为一个拳种肯定是能实战的，但真正能打的人确实不多，绝大部分人其实是练太极操。

而现代自由搏击第一天就是为搏击而生的。马云坦言，如果真的为了打斗，自由搏击确实进展速度来得快，效果明显。

不过，他也强调，一场街斗不能说明任何问题。更何况规则不一致，根本无从谈起，“这就好像一定要拿篮球的进球数和足球的进球数相比，说足球不如篮球，这是拿鸭和鸡比。”

在文中，马云还劝架说，“在枪炮甚至导弹，核弹面前，一切武功“同是天涯沦落人”，相煎何太急？”

此前的4月27日，格斗教练徐晓冬和太极拳师雷雷在成都一家场馆内进行了一场比试。双方较量持续不到20秒，身穿白衣黑裤的雷雷被击倒在地。这场“秒杀”决斗在网络引发热议，尤其是关于中国武术的实战力。

随后，徐晓冬约战多位“武林高手”，事件进一步引发关注。约战对象中，也包括马云保镖，徐晓冬称，马云的保镖应该很有实力，打他大概要3分钟吧。

附：《时差随笔——太极拳和自由搏击》全文

这几天一位太极运动业余“爱好者”和一位“准专业”的自由搏击选手的“打戏”吸引了超乎寻常的关注。这本是民间的“私斗”，但是借助互联网媒体，居然引起了各大“武林门派”之争。哈哈这是一场“唱戏的”和“看戏的”互动得最好的一场“秀”，竟然有人还为此生了气，当了真！ 我也是一位热爱太极和自由搏击多年的伪拳迷。从小到大，即使看两只鸡打架我也愿意赶几里路去看。金庸，古龙，梁羽生等小说我读过无数遍，无论是MMA还是UFC比赛，我打开电视根本就关不了，大学到现在太极拳老师跟过不下8位。习拳很久，一直业余，不过从21岁后我没有机会参与过“斗殴”，因此也就几十年没有一场败绩。所以像所有男人那样，我也经常在孩子面前唾沫横飞的吹嘘当年的辉煌。

太极拳能不能实战？回答是肯定的，太极拳作为一个拳种肯定是能实战的，但真正能打的人确实不多，成为技击高手的更是凤毛麟角，绝大部分人其实是练太极操，或者只是太极拳公园江湖的爱好者。

太极拳原本不是为了技击而创造出来的，它是用拳来阐述太极哲学思想的一种运动。技击只是太极拳中的一部分，绝不是全部。太极拳用拳术来体会阴阳变化，虚实转换，动静结合，上下相随，舍已从人。真正的太极高手每次走架、推手和散打练拳就是在活动身体的同时，反复揣摩体验太极哲学思想。

至于要把太极拳练到“一羽不能加，蝇虫不能落；人不知我，我独知人；英雄所向无敌”这样的神技之人，乃百年不出之奇才，少之又少，仅有杨露禅，孙禄堂等少数先辈才有。 而且如今的太极拳竞技也基本上沦入了“以壮欺弱、慢让快、有力打无力”蛮力之争了。但今天吹嘘自己太极神功的大有人在。太极拳确实是好功夫，真功夫都是靠时间和勤奋练出来的。再说如今，会点武术的男人有几个不吹嘘的？！呵呵

人人觉得太极是四两拨千斤，此四两是太极的四两，非蛮力四两。这是一种修为，天下能真正修到太极四两的人几乎没有。

至于公园太极，本身是一种“早锻炼文化”，嘻嘻哈哈的在一帮老头老太里鹤立鸡群一下，切磋交流，最后在众多老头老太羡慕仰望的眼神下，扬长离开，回家多喝一口酒。尽管说有点“拳打南山养老院，脚踢北海托儿所”的豪气，但是老有所乐，多好啊，干嘛一定要说人骗啊？呵呵这是人家沉浸在自己的ＹＹ中的江湖文化而已。

总之呢，太极拳是肯定能打的。至少练过的人和没练过的人还是很有差别的，拳打不识，毕竟街斗中，高手并不多。练太极的最大乐趣不是来自争斗，而是从争斗中感悟太极。冷兵器时代早结束了，太极拳更应该是文化乐趣。

这场“打斗”是否公平？说实话，这是一个典型的由斗嘴引发的街斗，连普通的比赛都称不上，既没有技法也没有观赏性，唯一的特殊之处是围观群众特别多，而且吃瓜群众起哄希望看更大的戏，起哄到后来上升到太极能不能打，武术是否有用，传统文化是否有作用。。。

太极拳不是为了搏击而生，但现代自由搏击第一天就是为搏击而生的。如果真的为了打斗，自由搏击确实进展速度来得快，效果明显。但如果你希望50岁以后还能打，还有乐趣，那太极可能是最好的选择，一般来说50岁以后，练自由搏击的人基本上只能坐在看台上“遥想当年”了，因为那时候的速度和力量已经不太行了，而太极讲究柔性技巧，练到50岁以后也许正当壮年。

一场街斗不能说明任何问题。更何况用自由搏击的搏击能力去和太极拳的搏击比，规则不一致，根本无从谈起，这就好像一定要拿篮球的进球数和足球的进球数相比，说足球不如篮球，这是拿鸭和鸡比。如果是比赛，规则就得先设定好，今天连斗蟋蟀都要先称体重。

一切运动都有自己的乐趣，自己的规矩。击剑原来是欧洲早期的决斗之术，剑术决定生死，现在仅是一项体育项目；现代文明里，拳剑刀棍基本就都是一种运动乐趣。在枪炮甚至导弹，核弹面前，一切武功“同是天涯沦落人”，相煎何太急？所以，今天练武之人，与其在武功当中求胜人，不如在武功当中求胜己。

2017年5月3日于阿根廷飞往墨西哥途中

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅