彭定康：香港自治持续受侵蚀中港只会双输

（联合早报网讯）美国国会一个委员会就香港回归20年举行听证会，前港督彭定康通过视像直播参与听证会时，称香港的自治持续受到侵蚀，司法独立和学术自由也受到压力，形容若情况持续中国内地和香港只会双输。

香港星岛日报网报道，彭定康认为，假如北京未能兑现对香港的承诺，国际社会难以相信中国有能力处理更复杂的议题。他还批评英国政府过去未就中国政府一些行为采取坚定立场，感到遗憾，期望日后多发声。

听证会也邀请香港民主派人士参加，包括民主党创党主席李柱铭、铜锣湾书店事件的林荣基及香港众志黄之锋等。

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