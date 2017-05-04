河南一公司组织员工看《新闻联播》 缺席罚100元

（联合早报网讯）河南郑州一家经营医药的企业为让员工“抓住机遇“，”及时了解医药行业的信息和动态“，从5月份开始组织员工“带薪”观看《新闻联播》，并要求每人提交观看心得。无故缺席员工则要罚款100元（人民币，下同）。

据映象网报道，刚开始通知大家看《新闻联播》的时候，大部分员工觉得这个规定很“奇葩”，非常莫名其妙。但领导告诉大家，“不想当将军的士兵，不是好士兵。”多数商界成功人士都有看《新闻联播》的习惯。“如果大家经常看《新闻联播》，也许就不会错过投资雄安新区的机会了。”

为了让员工接受新规定，公司在办公室内的书写板上，列举了一些看《新闻联播》的好处。在该公司的多个角落，也随处可见观看《新闻联播》相关内容的解读。

报道称，员工中有一些刚毕业的大学生，大家觉得这种规定确实比较“另类”，但也很感谢领导的“良苦用心”。

根据公司规定，为了让大家遵守新规，目前已有两名缺席的员工被罚款200元，这些钱将用作员工的活动经费。“罚款不是目的，如果大家用心看《新闻联播》的话，相信肯定能发现有价值的信息。”公司相关负责人表示，会努力将这种制度贯彻下去，增强员工的主动学习意识，提高大家的综合业务素质。

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