民进党公布蔡政府一年数据：经济正向上提升

（联合早报网讯）在台湾，蔡英文政府上台将满一年，民进党4日举行“365天我们一起完成的事”记者会，整理公布主计总处的相关数据，强调经济正在向上提升，同时也呼吁在野党支持前瞻基础建设计划，全民一起拼经济。

台湾联合报报道，民进党发言人张志豪指出，马英九执政后期2015年第三、四季经济成长率都是负成长，而新政府执政后，2016年同期经济成长率提升到2.88%，加上政府大推动“前瞻基础建设计划”，相信经济成长率未来会有更好表现。

景气灯号方面，张志豪说，过去国民党执政连续“一片蓝”景气低迷，民进党上台后灯号回温转绿，已连续九个月都是绿灯，显示经济稳定。

民进党发言人杨家俍表示，台湾是出口导向国家，2016年第一季马政府当时出口负成长，衰退到负12.1%，但今年第一季，出口年增率上升到15.1%，显示新政府的努力有很大成果。

杨家俍说，在对中国大陆出口贸易方面，虽然大家一路唱衰，但国民党执政时，2016上半年，与前一年同期比较，对大陆出口衰退负11.5%，到了2016年下半年民进党执政，跟前一年同期比较成长了9.4%。

至于来台旅客人次，杨家俍说，去年一整年有很大成长，达到1069万人次，比前一年增加25万人次。港澳来台旅客增加6.7%、东南亚成长8.4%、日本成长16.5%、韩国更有34.3%的成长。

劳工方面，杨家俍说，与去年3月相比，今年失业人数减少一万人，就业人数增加七万六千人，一例一休政策也使今年一、二月加班费达到七年来增幅的最高纪录，上涨12.5%。过去国民党执政时薪资冻涨，今年每人每月的经常性薪资成长1.35%。

民进党副秘书长徐佳青说，根据世界经济论坛2016年9月的“全球竞争力报告”中，台湾竞争力排名达全球第14名，优于韩国26名。今年2月美国智库传统基金会(Heritage Foundation)公布的经济自由度报告，台湾从2008年的25名上升至11名，超越韩国的27名。

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