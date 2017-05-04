人民日报刊文驳朝中社：你批评中国的言论很无理

（联合早报网讯）朝中社昨晚点名批评中国官方媒体刊登多篇有关朝核问题的文章“事理不分”，被点名批评的《人民日报》今天发文进行反击，直接通过标题点出“朝中社，你批评中国的言论很无理”。

以下是中共中央机关报《人民日报》海外版微信公众号“侠客岛”发表的全文。

朝鲜的官方媒体朝中社，昨晚刊发了一些比较激烈的言论。

这篇名为《不要再做动摇朝中关系基础的鲁莽言行》的文章，点名《人民日报》和《环球时报》两家“被人认为代表中国党和政府正式立场的”媒体，称这两家媒体最近的几篇评论“声称朝鲜拥核威胁中国的国家利益，把朝中关系恶化的责任完全推给朝鲜，同时极力辩解中国对美国随波逐流的卑鄙做法”，认为这些言论砍了“朝中关系的支柱”。

对于朝中社的言论，我们虽无意与之论战，但有一些话要说。

思维

如果通读这篇文章就会发现，朝中社认为的“中朝关系支柱”是什么呢？那就是朝鲜要拥有核武器。对此，中国批评和反对，就是“砍支柱”。

与之前朝鲜官媒那些欲说还休的“暗示”相比，这一次，朝中社完全是论战的架势。但时代已经变了，在核武器问题上，论战并不能解决问题，不仅不会巩固“中朝关系的支柱”，更不利于半岛的和平与稳定。

不过，这篇文章也让人看到了朝鲜的思维模式。

首先，朝鲜认为中朝关系“恶化”。不错，就是恶化，至少朝鲜已经意识到这个问题和现实了。恶化的原因是什么呢？在朝鲜看来，是因为中国反对朝鲜发展核武器，因为这是对“朝鲜自主合法的权利、尊严和最高利益的严重侵犯”。在此前提下，中国反对朝核的所有理由都不成立，比如可能的核泄漏风险、对东北地区的冲击以及美国借此而强化的军事部署等等。

这些观点透露出的最关键的信息，就是朝鲜发展核武的顽固。就像已经中了蛊的人一样，很难用理性去谈。现在，朝鲜以核武器为界线，反对朝核的，就是朝鲜的敌人，支持的就是朋友。从这个角度说，朝鲜已经没有朋友，为了核武器而与全世界为敌。

其次，对于中国的无核化立场，朝鲜似乎也有“委屈”——在朝鲜的意念中，朝鲜在长达70多年反美的第一线，维护了中国大陆的安全（值得一提的是，用的中国大陆）。按此，顺理成章的是，中国应该支持和满足朝鲜所有的要求，并且应该“感谢朝鲜”。这完全是对中朝关系乃至东北亚格局的颠倒。如果不是金日成要统一半岛，半岛怎么会爆发战争？中国卷入其中，付出了几十万人的生命，引发了中美长达20年的对抗，甚至使两岸问题搁置至今，中国承担了朝鲜当年“任性”与妄动的大部分成本。

最后，中朝关系到底是什么样的状态？在这篇小文章中，有几个关键词。中朝关系已经“恶化”，这是朝鲜已经感知到的；也提到了“朝中友谊”，不过朝鲜不会因为这份可能比较宝贵的友谊而在朝核问题上做出任何让步。

如果说朝鲜的利益是发展核武，那中国的利益呢？如果中朝是正常的国家关系，是不是应该彼此照顾核心利益和关切？中国的核心利益就是无核化，半岛的稳定与和平。但在朝鲜的意识中，似乎完全漠视中国的利益，对于中国任何捍卫自身利益的言辞和行动，都会被视为对朝鲜的冒犯。

要点

其实，这篇社论的要点，可能并不是点名批评了中国两家媒体，而是“图穷匕见”一样，将中朝之间的利益矛盾袒露出来。尤其是文章最后一些激烈的警告言辞，几乎无异于决裂的宣言，比如“朝鲜的忍耐界限”、要求中国“做出正确的选择”，还要中国“考虑到严重的后果”等等。虽然朝鲜的话语体系一向以激烈著称，但朝中社这篇评论，某种程度上也是说出了朝鲜的“心里话”，把中朝关系的一些真实状态显露出来了。

这就是朝鲜对朝核、以及当下半岛局势的认知和判断，很明显，与中方的立场相去甚远。中方一直坚持无核化、半岛和平与稳定、通过对话和谈判解决有关问题。对朝鲜而言，如果没有中方一直以来的斡旋，朝鲜和美国之间的分歧和矛盾会更严重，美国也不是没有动过用武力解决朝核的想法。但现在，朝鲜以“无友”姿态四处乱咬，将自己置于中国的对立面，放任中朝关系沿着“友好-正常-对抗”的轨道滑落。

事实是，朝鲜不断进行的核导活动，将半岛局势推向了临界点。朝鲜自我加冕为“最强的核国家”，挑战了国际社会的底线，尤其是美国的底线。是美国要“武力去核”，不是中国。在过去的四月中，美国施加了强大军事压力，而中国的“穿梭外交”，事实上给朝鲜提供了一些外交的回旋空间。朝鲜应该感谢中国的外交努力才是。

朝鲜的核导活动不是给中国带来了威胁？恐怕除了朝鲜之外，都会认为“是”。世界上近200个国家和地区，拥有核武器的只有几个国家。朝鲜将自身的安全绑定在核武器这种绝对武器上，必然带来绝对的不安全。冷战已经结束了，中国的改革开放已经是“轻舟已过万重山”，1972年中美关系正常化，其实也是对朝鲜战争的和解；最近的“习特会”，更是以“政治决断”和“历史担当”，为未来45年的中美关系而谋划。朝鲜没有走出冷战，也不愿意走出来，在敌我对抗思维中“作茧自缚”，而且还指责或者愤恨中国。

中朝已经不是“传统”友好，需要在新的时代精神上重新界定双边关系。以朝中社的这份社论为例，很明显能够看到，中朝两国存在着时代的“代沟”，中国也绝不会为了“等待朝鲜”而踏步不前，刻舟求剑式的眼光已经无法面对真实的中朝关系。国家之间的友好不仅建立在共同利益上，还有共同的时代精神，而朝鲜却在不断销蚀中国利益而不自知。

也许在朝鲜的眼中，中国就是空气——当它存在的时候，你并不会感觉到，一旦断了，那是要命的。当然，中国这些年来一直坚持和平方式实现无核化，稳定半岛局势，这才是中朝关系的大局。不管怎么说，朝鲜的言辞很伤人，但最好别让中国失望。在朝核风云变幻之际，也应该奉劝朝鲜一句，好好思考一下，不要中了“核武器”的蛊。

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