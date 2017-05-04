未获WHA邀请 台喊话大陆：不要伤害台湾民众基本权利

（联合早报网讯）台湾目前尚未收到世卫大会（WHA）邀请函，陆委会副主委兼发言人邱垂正呼吁，中国大陆不要误判情势，应有善意及弹性的思维，不要因政治藉口伤害台湾民众基本权利，对整体两岸关系产生负面效益。

据自由时报报道，陆委今天举行例行记者会，对于WHA邀请函的问题，邱垂正重申，过去八年台湾专业参与WHA的贡献获得世界各国一致肯定，对于全球卫生防疫及民众健康福祉具有正面意义，国际社会均普遍支持台湾参与，而台方也积极争取，中国大陆不需要有政治思考，应尊重理性看待台方参与的权利。

邱垂正说，政府高度重视今年参与WHA，国安高层已多次召开跨部会会议研商， 政府各机关分工合作争取各界支持，蔡英文日前也指出，世卫组织是非政治性的组织，台湾可以贡献，台湾民众亦有健康、卫生需求，今年台湾能否参加WHA，是两岸关系重要指标。

邱垂正也说，陆委会已于3月下旬与近期两度向陆方表达政府立场，陆方迄今尚无回应，政府会持续努力到最后一刻。

邱垂正强调，台湾的国际参与受到中国大陆的限制是长期以来的挑战，政府感谢国际社会对台湾的贡献及维护台海和平的支持，也希望能在全球人道、人权、安全议题上合作，不要因一方的片面政治主张而忽略台湾。

距离5月8日网络报名截止日期尚有数天，邱垂正呼吁，中国大陆不要误判情势，应有善意及弹性的思维，不要因政治藉口而伤害台湾民众基本权利，阻碍台湾与会，与其口口声声说要维护台湾民众福祉有很大的落差，将对整体两岸关系产生负面效益。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅