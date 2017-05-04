“格斗狂人”约架涉违法 “武林大会”难上演

（联合早报网讯）针对综合格斗教练徐晓冬与雷公太极掌门人魏雷（雷雷）比武，中国武术协会昨天发表声明，称两人的“约架”行为有违武德，涉嫌违法，对此应坚决反对。这意味着徐晓冬挑战武林各大门派掌门的大戏或将难以上演。

4月27日，号称“中国综合格斗第一人”的徐晓冬和魏雷约定在成都进行一场不带护具的对战，结果徐晓冬不到20秒就将被称为“太极大师”的魏雷击倒痛殴。随后，徐晓冬宣称中国武术早已不具备实战价值，他要对中国武术“打假”，挑战武林各门派掌门人，揭穿这些“骗子”。

近几天来，陈式太极拳代表王占海、广东省摶击协会会长李尚贤、广东高明咏春武教头黎伟军等武术名家也纷纷挑战徐晓冬，要为中国传统武术正名。徐晓冬已表示接受李尚贤的挑战，并称输了跪地磕头。

徐晓冬“单挑”中国武术界引发社会广泛关注。一些网民支持徐晓冬“打假”，另一些人批评他狂妄自大，还有人质疑他在炒作自己，还有许多人在等着看徐晓冬搅起的这场武林风波将如何演变。

但中国武协昨天的声明给那些期待徐晓冬与武林名家对决的人们浇了一盆冷水。声明说，武术是中华民族优秀传统文化，具有强身健体、防身自卫、修身养性的功能价值；武术在增强民族自信、推动“文化走出去”、增强国家软实力等方面也具有独特作用。

声明强调，对武术界个别虚假、违规、违法行为，公众应按照规范程序向相关部门举报，由相关部门进行处理，不能以“打假”的名义进行有违武德、涉嫌违法的“约架”行为，更不能好勇斗狠、恶意炒作。

5月2日，中国武术协会副主席张玉萍在接受中央电视台采访时表示，竞赛要讲究公平，要有统一的规则。徐晓冬与魏雷的比赛没有统一的规则，而且两个人本身是两个不同的体系，他是按照综合格斗的打法去打，这是在不公平的条件下进行的比赛。

徐晓冬3日通过网络回应说：“武术协会会长没有认真看视频，我和雷雷的比赛他要求我穿鞋、要求我不戴拳套、要求我不在拳台上打，我都一一满足了他所有的要求，在我看来说出这样的话只能说明现在的武协昏庸、无知！”

徐晓冬此前还点名挑战阿里巴巴董事局主席马云的保镖。马云今天通过微博发表随笔，指徐晓冬挑战武林各大门派属于民间“私斗”，并且就是一场“秀”。马云还认为，一场街斗不能说明任何问题，更何况规则不一致，根本无从谈起，“这就好像一定要拿篮球的进球数和足球的进球数相比，说足球不如篮球，这是拿鸭和鸡比。”

北京大学中文系教授龚鹏程在接受央视采访时表示，“打假我们赞成，有很多吹牛吹过火了，本来是强调健体，他却夸张了击技功能，这当然就不合适。”同时，现代武术是在规则下限制性的进行对抗，如果变成两个人打架可能不符合现代社会的规范。

另有法律界人士指出，徐晓冬与武林人士“约架”可能涉嫌违法。即使徐晓冬与武林人士在比武前签订所谓“生死文书”，这种协议也不具备法律效应。如果“约架”导致一方轻伤以上的损害结果，那就违反了刑法，有关责任人可能就要去蹲大狱。（于泽远北京报道）

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