台女作家自杀　涉诱奸名师：人都死了，多说无益

（联合早报网讯）台湾女作家林奕含自杀风波持续扩大，其父母曾发声明表示，林曾被补习班名师诱奸。网民找出怀疑涉事的国文补教名师陈星（本名陈国星），陈星和补习班职员的对话曝光，陈星回应说“人都死了，多说无益。”

据明报报道，林奕含自杀至今逾一星期，台湾卫福部改口，在符合社会公益下，可揭露被害人姓名和相片。网民亦从小说的特征，如喜爱收集龙袍、古董等，直指涉诱奸的名师是陈星。

陈星任职的高雄同心补习班姓张的负责人昨指，上周五曾联络陈星追问此事，但对方没有接听，遂传短讯问他：“外面传得沸沸扬扬的怎么回事？”陈星回复：“人（林奕含）都死了，多说无益。”。陈星又发短讯反问：“你相信这是事实吗？”主管回复说：“相信不相信不是重点，我相信你的为人。重点是舆论会杀人嘛！”陈星回短讯说：“算了啦！人都死了，我们再多说甚么呢？再讲甚么人家也不会信啊！”

负责人指，补习班不想再聘用他，陈星也不想教了，于是当天协议解约，又指“除非还其清白，补习班不会再聘他。”

台南市检警亦已经成立专案小组介入调查，并由刑事警察大队，将与妇幼警察队携手侦办。台南市警察局长黄宗仁表示，因考量该事件涉及未成年性侵，调查分工现阶段将由妇幼队主导，刑事警察大队全力协助。

警方指，曾派员私下探访女作家父母，但尚未直接接触到女作家家属，因此未能取得进一步资讯，侦办陷入胶着。警方亦指，由于案件时日已久，如家属未能提供确实事证还原真相，侦办起来困难重重，惟警方不会轻言放弃。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅