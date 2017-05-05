歼-31隐形战机或将配备首艘国产航母

（联合早报网讯）美国《大众科学》网站2日报道称，经过改进的中国歼-31隐形战机原型机4月再度进行了试飞，而该机很可能成为中国下一代舰载隐形战斗机。

据科技日报报道，实际上，关于歼-31改装成舰载机的说法早已有之。甚至有专家直言不讳地指出，未来歼-31列装空军的可能性很小，改装成航母舰载机的可能性更高。

对此，一位不愿具名的中国军事专家对科技日报记者表示，“目前，我们所采用的歼-15舰载机属于三代机，与美军即将采用的F-35C隐形舰载机存在代差。未来我们的国产航母如果能装载由第四代隐形战机歼-31改装的舰载机，必定会提升航母作战能力。”

记者了解到，舰载机与普通战斗机有着很大不同，需要进行航母起降环境、海洋飞行环境等一系列适应性改进，如增加拦阻设备与弹射起飞配套设备，对飞机的起落架强度、机身结构强度也有更高要求，以能经得起弹射或滑跃起飞、拦阻着陆产生的超大过载，同时机翼面积、方向舵面积、升降舵面积可能也需要进行增大处理。为了适应海上飞行环境，还要求飞机的机身结构、动力系统、电子设备等具备一定的抗腐蚀能力。

对此，军事专家张文昌曾介绍，“如果歼-31要改装成舰载机，那么必须要做出一系列改进。首先，加装适应航母起降环境的配套设备；其次，对起落架、机身结构进行加强；第三，机翼能折叠，以适应航母狭小的空间；第四，机翼、尾翼面积要增大，以改善起降性能；第五，做防腐蚀处理。这些条件缺一不可”。

“实际上，采用何种战机改装舰载机是众说纷纭，此前也有人认为歼-20更适合改装舰载机，毕竟经过几年试飞之后，它的技术更加成熟。与其相比，歼-31成熟度稍微差一点。但是，歼-31的制造商沈飞在改装舰载机上更有经验，更有优势。”张文昌说。

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