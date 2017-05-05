港立法会各委员会正副主席人选　李慧琼：料九月开始商讨

（联合早报网讯）泛民和建制昨日“破天荒”举行饭局，民建联主席李慧琼出席电台节目时指，饭局是个好开始，因过去两派较少机会同场吃饭，可知道不同党派就不同议政策的想法。另外，立法会各委员会再选出正副主席人选，她估计九月就立法会各事务委员会正副主席开始沟通，她称，财委会是拉布战场，不少拨款都拖延长时间才批出，认为这类核心问题较难处理。

据星岛日报报道，自由党党魁锺国斌指出，社会关注饭局因过去数年两派针锋相对，较少合作推动议题。他称，有一次建制饭局谈到为何不邀请泛民一起吃饭，故与建制“班长”廖长江向公民党郭荣铿商讨，对方亦一口答应会协调。

他称，昨日约吃了1.5小时，主要谈及教育、土地及环保等议题，形容气氛良好，各党互相交流，较议会辩论融洽。他称，本届立法会各委员会情况不健康，不少议员参与十多个委员会，未能完全参阅文件，致议员不停问问题拉布，不希望再出现这种情况。

民主党主席胡志伟指，饭局是泛民和建制的起步，可就不同议题交流意见，了解各方想法，形容会面气氛良好。就立法会各委员会再选出正副主席人选，他认为，政府官员答问题只是“hea过”，待主席剪布逃避问题，作为主席应按议事规则处理，并非越权让议员“问多几round”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅