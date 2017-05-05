汪洋：提高自贸区质量 支持地方大胆试大胆闯

（联合早报网讯）中国国务院副总理汪洋4日在上海出席省部级干部提高自由贸易试验区建设质量专题研讨班并讲课。他强调，建设自贸试验区是党中央在新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措，是习近平总书记治国理政新理念新思想新战略的生动实践。要深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神和李克强总理的批示要求，坚定践行新发展理念，对标国际先进规则，加强制度创新和改革系统集成，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

据新华社报道，汪洋指出，近四年来，各自贸试验区认真落实党中央、国务院的各项决策部署，抓住制度创新这个核心，主动服务国家战略，大胆探索、攻坚克难，取得多方面重大进展，一大批重要成果复制推广到全国，在改革开放全局中发挥着引领性、标志性作用。

汪洋强调，当前中国发展进入新常态、改革进入攻坚期、开放面临新形势，对自贸试验区建设提出了更高要求。要进一步转变观念、提高认识，在制度创新方面下更大功夫。要进一步缩短外商投资负面清单，营造法治化、国际化的营商环境。要进一步健全事中事后监管，切实提高防范风险的能力。要坚持立足实际，开展对比试验、互补试验，努力形成各具特色的改革开放高地。要及时总结评估，加快复制推广，注重提高复制推广的质量和实效。要加强组织领导，强化督促检查，确保各地试点任务落地。有关部门要进一步解放思想，支持地方大胆试、大胆闯、自主改。

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