美参议员提“台湾旅行法” 促台美高层互访

（联合早报网讯）美国参议员鲁比欧(Marco Rubio)4日发布新闻稿指出，他与其他几位议员一同提出“台湾旅行法”，鼓励美台所有层级官员互访；鲁比欧并说，此法很重要，尤其当中国大陆试图阻止台湾参与国际组织。

据联合新闻网报道，这项法案由参议院两党友台议员，包括鲁比欧、布朗(Sherrod Brown)、殷荷菲(Jim Inhofe)、梅南德兹(Bob Menendez)、贾德纳(Cory Gardner)、彼德斯(Gary Peters)共同提出，声明“美国政策应当促进美国与台湾之间所有层级互访”。

贾德纳指出，台湾是美国的朋友与盟友，推动高层互访是加强伙伴关系的积极步骤；敦促川普政府与国会密切合作，确保美方按照美国法律的规定，履行对台湾的承诺。

鲁比欧表示，美国应继续加强与台湾的关系，包括鼓励美台高层官员互访；梅南德兹说，台湾是美国几十年的坚强友人，很荣幸与其他议员一同提出此法案，帮助与美台双方交流正常化，促进共同繁荣、安全与文化关系。

根据法案，美国国会认为自制定台湾关系法后，由于美国自身对于台湾高层访美的自我设限，美台始终缺乏有效的沟通，明显阻碍美台关系发展。

法案提及，美国政策应该允许国安、行政等任何层级官员赴台湾会晤台湾官员，并允许台湾高层官员进入美国，与美国国务院、国防部及其他政府部门官员会面。

今年1月13日，众议院外交委员会主席罗伊斯(Ed Royce)、夏波(Steve Chabot)、薛曼(Brad Sherman)也在众议院提出了“台湾旅行法”。

该法案需要经过参众两院通过，经总统签署才能成为法律；法案必须在当届国会期间完成所有立法程序。

台湾人公共事务会(FAPA)4日发布新闻稿指出，会长陈正义表示，这是美国参议院释出的重要讯息，显示台美双边关系中现今的联络管道已过时，对于维持区域和平与稳定已不足够；若美国希望强化与维持该区域的民主，应对已民主化的国家展现更多支持。

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