港府刊宪启动横洲收地程序　土地三个月后归政府所有

（联合早报网讯）香港政府刊宪启动横洲收地程序，宪报公布地政总署根据道路条例，指令收回部分横洲的土地。土地在三个月后归政府所有，根据条例有权获得补偿的人士可于政府收地起计一年内向运输及房屋局书面申索。

据星岛日报报道，地政总署日前于未刊宪情况下，派员到横洲第一期发展计划内的凤池村、永宁村及杨屋新村，张贴收回土地公告，期间与村民爆发冲突。

行政长官会同行政会议早前通过收回部分横洲土地，地政总署星期二已派员到横洲贴通告，表示会收回79幅、约3.5公顷的私人土地，涉及永宁村、凤池村和杨屋新村约一百户。

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